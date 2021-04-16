Деэскалация по-американски. Байден «наворотил» санкции против российского госдолга
Президент США назвал Россию и Америку великими державами, пригрозив Москве новыми ограничениями за вмешательство в «демократию».
Президент США Джо Байден назвал Россию и США великими державами, которые в значительной степени ответственны за глобальную стабильность в мире. Трансляция мероприятия велась в аккаунте Белого дома в YouTube. Также в ходе выступления, посвященного отношениям с Российской Федерацией, Байден заявил, что настало время для деэскалации в отношениях. По словам американского лидера, США стремятся к конструктивному взаимодействию с Россией, чтобы преодолеть период напряженности.
«Сейчас время начать деэскалацию. Мы должны двигаться вперед за счет продуманного диалога и дипломатического процесса. США готовы продолжать конструктивно продвигаться в этом процессе», — сказал Байден во время выступления, отметив при этом, что США примут «дальнейшие меры реагирования», если Россия будет вмешиваться в демократию США.
Байден напомнил, что накануне ввел санкции против России и мог пойти дальше в этом, однако «выбрал другой образ действий» и предпочел отпор, «пропорциональный нанесенному ущербу». «Я четко сказал президенту Путину, что мы могли бы зайти дальше, но я решил не делать этого. Я выбрал пропорциональность», — добавил он.
15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России, оставив себе много возможностей для их ужесточения на будущее. Среди оснований для введения рестрикций указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. В их числе — научный центр Минобороны (технополис «ЭРА») под Анапой и закрытый НИИ «Спецвузавтоматика», а кроме того первый замглавы администрации президента Алексей Громов, который уже находится под санкциями с 2014 года. Остальные — главным образом люди и структуры, связанные с проектами Евгения Пригожина. Новые санкции введены против крымских чиновников и компаний — в частности, проектировщиков Крымского моста. Наконец, будут высланы 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.
Также исполнительный указ Джо Байдена запрещает американским инвесторам участвовать в первичных аукционах по размещению новых выпусков российских рублевых гособлигаций (ОФЗ). Это самая мягкая из теоретически возможных санкций против российского госдолга, уверены специалисты. Наиболее жесткой мерой был бы запрет на покупку всех выпусков ОФЗ на вторичном рынке. В таком случае иностранным инвесторам пришлось бы продавать все российские гособлигации, которые у них сейчас есть на руках, — это портфель на 3 трлн рублей ($40 млрд). Такое бегство капитала в краткие сроки неминуемо обрушило бы рубль и российский рынок.
В России ожидаемо заявили, что ответ Москвы на санкции будет «неотвратимым» и жестким.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает «санкционные устремления» США, считает их незаконными и ответит на них «по принципу взаимности», чтобы лучше обеспечить свои интересы. Он добавил, что новые санкции однозначно не поспособствуют встрече Путина с Байденом.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отрапортовала, что эксперты уже занимаются подготовкой ответа Вашингтону, и Москва в ближайшее время оповестит о нем. «Что касается тех сигналов, которые должны были пройти, честно говоря, такое ощущение, что с американской стороны он прошел куда-то не туда, судя по тому, что они сегодня наворотили», - ответила Захарова на вопрос о поручениях, которые ведомства получили по итогам разговора Путина и Байдена.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал санкции бессмысленными. «Если чем-то они и отличаются от предыдущих антироссийских акций США, так это моментом их введения. Они появились всего спустя два дня после обнадеживающего разговора двух президентов», - написал он в Facebook.
Сенатор Алексей Пушков предположил, что Байден собирается проводить политику с позиции силы. По мнению сенатора, Соединенные Штаты хотят в очередной раз заговорить Россию «мутными обещаниями», после того, как ее не удалось «поставить ее на колени».
Владимир Путин, который во время объявления о санкциях проводил Госсовет, на новость не отреагировал и продолжил заседание.
Санкции против российского госдолга, к которым напряженно готовились инвесторы и чиновники, оказались символическими. Белый дом выбрал самый безболезненный из возможных вариантов, это подтвердил глава Сбербанка Герман Греф. После объявления о санкциях рубль начал снижаться, после заявления Белого дома американская валюта подорожала на 44 копейки - до 77,3 рубля, курс евро в свою очередь вырос на 43 копейки - до 92,5 рубля. Однако затем рубль подорожал к доллару на 80 копеек, а индексу Мосбиржи не хватило всего 8 пунктов, чтобы закрыться ростом. Политические последствия санкций, несмотря на резкие заявления Кремля, тоже могут оказаться умеренными.
Дальнейшие действия зависят от того, решит ли Кремль идти по пути эскалации. Россия наверняка вышлет в ответ не меньше 10 американских дипломатов, как это принято в международных отношениях. Тем не менее, встреча Путина с Байденом действительно может состояться, а отношения разрываться не будут — если Путин пропустил мимо личный выпад про убийцу, то на очередные санкции резко реагировать он тем более не станет.
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