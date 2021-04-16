Деэскалация по-американски. Байден «наворотил» санкции против российского госдолга

Президент США Джо Байден назвал Россию и США великими державами, которые в значительной степени ответственны за глобальную стабильность в мире. Трансляция мероприятия велась в аккаунте Белого дома в YouTube. Также в ходе выступления, посвященного отношениям с Российской Федерацией, Байден заявил, что настало время для деэскалации в отношениях. По словам американского лидера, США стремятся к конструктивному взаимодействию с Россией, чтобы преодолеть период напряженности.

«Сейчас время начать деэскалацию. Мы должны двигаться вперед за счет продуманного диалога и дипломатического процесса. США готовы продолжать конструктивно продвигаться в этом процессе», — сказал Байден во время выступления, отметив при этом, что США примут «дальнейшие меры реагирования», если Россия будет вмешиваться в демократию США.

Байден напомнил, что накануне ввел санкции против России и мог пойти дальше в этом, однако «выбрал другой образ действий» и предпочел отпор, «пропорциональный нанесенному ущербу». «Я четко сказал президенту Путину, что мы могли бы зайти дальше, но я решил не делать этого. Я выбрал пропорциональность», — добавил он.

15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России, оставив себе много возможностей для их ужесточения на будущее. Среди оснований для введения рестрикций указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. В их числе — научный центр Минобороны (технополис «ЭРА») под Анапой и закрытый НИИ «Спецвузавтоматика», а кроме того первый замглавы администрации президента Алексей Громов, который уже находится под санкциями с 2014 года. Остальные — главным образом люди и структуры, связанные с проектами Евгения Пригожина. Новые санкции введены против крымских чиновников и компаний — в частности, проектировщиков Крымского моста. Наконец, будут высланы 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.