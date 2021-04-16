Байден назвал РФ и США великими державами
Россия и США — великие державы, ответственные за глобальную стабильность, и американская сторона хочет предсказуемых отношений с РФ. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе посвященного российско-американским отношениям выступления. Речь американского лидера транслировалась в аккаунте Белого дома на YouTube.
«Мы представляем две великие державы, которые несут большую ответственность за глобальную стабильность. Президент [России Владимир] Путин и я — мы несем значительную ответственность за то, чтобы держать эти отношения в рабочем состоянии», — цитирует Байдена РИА Новости.
Президент США добавил, что россияне и американцы — «гордые и патриотичные народы», заинтересованные в мирном будущем, сообщает Ura.ru.
Кроме того, Байден заявил, что уверен в необходимости сотрудничества Вашингтона и Москвы, так как это соответствует интересам государства. Американский лидер отметил, что нацелен на деэскалацию в российско-американских отношениях и пообещал относиться к ним очень ответственно, сообщает РЕН ТВ.
Президент США подчеркнул, что страна не стремится вводить новые санкции в отношении РФ, однако готова применить подобные меры в случае неугодных действий извне, отмечает РИА ФАН.
Накануне Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций в отношении РФ, напоминает RT. Ограничения коснулись 32 физических и юридических лиц и шести технологических компания. Американская сторона объясняет санкции якобы враждебной активностью РФ в киберсфере и вмешательством в выборы в иностранных государствах. В МИД РФ пообещали «неотвратимо» и жестко ответить на ограничения.
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