Байден назвал РФ и США великими державами

«Мы представляем две великие державы, которые несут большую ответственность за глобальную стабильность. Президент [России Владимир] Путин и я — мы несем значительную ответственность за то, чтобы держать эти отношения в рабочем состоянии», — цитирует Байдена РИА Новости.

Президент США добавил, что россияне и американцы — «гордые и патриотичные народы», заинтересованные в мирном будущем, сообщает Ura.ru.

Кроме того, Байден заявил, что уверен в необходимости сотрудничества Вашингтона и Москвы, так как это соответствует интересам государства. Американский лидер отметил, что нацелен на деэскалацию в российско-американских отношениях и пообещал относиться к ним очень ответственно, сообщает РЕН ТВ.

Президент США подчеркнул, что страна не стремится вводить новые санкции в отношении РФ, однако готова применить подобные меры в случае неугодных действий извне, отмечает РИА ФАН.

Накануне Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций в отношении РФ, напоминает RT. Ограничения коснулись 32 физических и юридических лиц и шести технологических компания. Американская сторона объясняет санкции якобы враждебной активностью РФ в киберсфере и вмешательством в выборы в иностранных государствах. В МИД РФ пообещали «неотвратимо» и жестко ответить на ограничения.

