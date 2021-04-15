Поворот не туда. Байден ввел новые санкции против России

Президент США подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Анекдот не в самом факте новых рестрикций, но в том, что об этом решении объявлено всего через два дня после телефонного разговора между президентами двух стран, в ходе которого Джо Байден предложил Владимиру Путину личную встречу. И вот, на тебе…

Новый пакет американских санкций затронет 16 организаций и 16 физических лиц из России. Они, как считают в Вашингтоне, причастны к вмешательству в американские выборы в 2020 году.

Банкам и другим финансовым институтам США будет запрещено приобретать на первичном рынке облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять этим российским учреждениям ссуды.

А, кроме того, будут высланы 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.

Резоны, толкнувшие на введение новых санкций, Джо Байден объяснил в обращении к Конгрессу США:

«Вредоносная внешняя деятельность правительства России представляет собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. Я объявляю чрезвычайное положение для устранения этой угрозы», - говорится в тексте обращения Байдена.

Среди угроз, исходящих от России, он назвал попытки подорвать проведение выборов в США, кибератаки против США и их союзников, угрозу безопасности стран-партнеров и союзников Вашингтона, преследование журналистов и диссидентов, пренебрежение принципами международного права, включая уважение территориальной целостности государств.



Новые санкции США не поспособствуют встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена, - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя еще только сообщения о предполагаемых санкциях. Москва не хотела бы, чтобы отношения с Вашингтоном строились по ленинской формуле «шаг вперед, два шага назад».

Почти сразу после объявления о новых санкциях в МИД России был вызван посол США в Москве, как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, «на тяжелый разговор». Ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет «неотвратимым», - добавила она.

«В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США», - подчеркнула Захарова.

Ответ России на высылку дипломатов из США может оказаться ассиметричным. По данным «Коммерсанта», речь может пойти не о 10, а о 160 американцах, чтобы исправить «дипломатический дисбаланс».

Вот, собственно, и ответ на вопрос, которым мы задавались совсем недавно: станет ли звонок Байдена Путину первым шагом на пути к разрядке.

