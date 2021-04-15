В Кремле рассказали о «взаимном» ответе на санкции США
Россия осуждает «санкционные устремления» США, считает их незаконными и ответит на них «по принципу взаимности», чтобы лучше обеспечить свои интересы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, сообщения о новых санкциях, появившиеся ранее в американских СМИ, являются «сливом», но «дыма без огня не бывает». Песков предлагает дождаться, когда будут объявлены какие-то конкретные решения официального Вашингтона.
Также он высказал мнение, что вероятные новые санкции США однозначно не поспособствуют встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Также представитель Кремля сообщил, что двустороннюю встречу глав государств не получится организовать в течение двух недель. «Вопрос по-прежнему находится в стадии анализа, скорее всего, речь идет о запланированном на следующую неделю климатическом саммите», - уточнил Песков.
Ранее американские СМИ сообщили о новых санкциях США против суверенного долга России. Сообщается, что финансовые учреждения США не смогут покупать гособлигации у Центрального банка России, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния после 14 июня. Официально о них могут объявить уже в четверг.
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