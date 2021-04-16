Байден заявил, что мог бы «пойти дальше» с санкциями против РФ

Байден заявил об этом на выступлении в Белом доме. По его словам, он принял решение "действовать пропорционально". Президент вновь подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят усложнять отношения с Россией и идти на конфликт. Он повторил, что намерен добиваться "стабильных предсказуемых отношений".

При этом американский президент напомнил, что готов усиливать меры, если Россия будет "вмешиваться в американскую демократию". Байден добавил, что соперничество обеих стран имеет многолетнюю историю, и каждый раз государствам удавалось держать ситуацию под контролем. Он отметил, что у США и России сохраняются отрасли, в которых они могут сотрудничать.

НСН ранее писала о том, что новый пакет американских санкций затронет 16 организаций и 16 физических лиц из России. Они, как считают в Вашингтоне, причастны к вмешательству в американские выборы в 2020 году. МИД РФ заявил о разработке ответных мер.

