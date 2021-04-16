Греф считает новые санкции США незначительной проблемой

Греф заявил агентству, что американские санкции действуют уже больше пяти лет, экономика работает под санкционным давлением "почти по всем направлениям", поэтому они не оказывают значительного влияния на Россию. Экономист отметил, что США не могут наложить санкции на весь госдолг, поскольку это ограничит "их собственных инвесторов".

Решение американской администрации Греф оценил как "рациональные", поскольку в противном случае иностранные инвесторы начали избавляться от ценных бумаг. По его мнению, российские инвесторы смогли бы их приобрести "с большим дисконтом".

По мнению Грефа, Россия соотносит заимствования со своими собственными возможностями. Он выразил уверенность, что вне зависимости от внешней ситуации РФ сможет выполнить свои обязательства.

