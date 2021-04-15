Захарова заявила о неотвратимом ответе на санкции США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что администрация США, объявляя санкции против России, повышают конфронтационный градус в российско-американских отношениях, сообщает ТАСС.

По её словам, ответственность за происходящее целиком лежит на США, которые получат «решительный отпор» в ответ на свои агрессивные действия.

«Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться», - подчеркнула Захарова.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому вводятся новые санкции против России, а именно Центробанка РФ, ФНБ РФ и Минфина РФ, а также шести российских технологических компаний, 32 юридических и физических лиц. Кроме того, объявлено о высылке из США десяти сотрудников российской дипмиссии, в том числе представители российских спецслужб, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции СШАСанкции Против РоссииМИД РФМария Захарова
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