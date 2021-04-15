Захарова заявила о неотвратимом ответе на санкции США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что администрация США, объявляя санкции против России, повышают конфронтационный градус в российско-американских отношениях, сообщает ТАСС.
По её словам, ответственность за происходящее целиком лежит на США, которые получат «решительный отпор» в ответ на свои агрессивные действия.
«Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться», - подчеркнула Захарова.
Ранее президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому вводятся новые санкции против России, а именно Центробанка РФ, ФНБ РФ и Минфина РФ, а также шести российских технологических компаний, 32 юридических и физических лиц. Кроме того, объявлено о высылке из США десяти сотрудников российской дипмиссии, в том числе представители российских спецслужб, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 944 / сут.
Умерли
104 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+10 225 / сут.
- Евро и доллар резко выросли после введения санкций против России
- Захарова заявила о неотвратимом ответе на санкции США
- Путин призвал бороться с унизительной бюрократией в социальной сфере
- СМИ сообщили о жёсткой реакции России на санкции США
- Страны НАТО поддержали новые санкции США против России
- В Госдуме заявили, что «Северный поток-2» будет готов к лету
- В ФСБ предупредили об угрозе двойных терактов
- Президент США подписал указ о новых санкциях против России
- Банду похитителей задержали в Подмосковье
- В Латвии призвали ЕС быть готовым ужесточить санкции против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru