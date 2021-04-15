«Самые неприятные». Новые санкции США могут коснуться всех россиян
Антироссийские ограничения могут ударить по госдолгу России и пошатнуть экономику страны.
Новые антироссийские санкции США могут включать ограничения, связанные с российским суверенным долгом, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник. Собеседник агентства уточнил, что Вашингтон объявит о новом обширном пакете рестрикций в четверг.
Поводы для новых санкций известны давно, их Джо Байден назвал еще 21 января - в свой первый рабочий день на посту президента США, когда поручил подготовить обзор действий России по четырем направлениям. Это, традиционно, предполагаемое вмешательство России в американские выборы, отравление Алексея Навального, сообщения о «сговоре» России с талибами и наградах за головы американских солдат в Афганистане, а также кибератака на госструктуры США через компанию SolarWinds в декабре 2020 года, в которой спецслужбы заподозрили причастность России.
Самый главный пункт — санкции за отравление Навального — имеет четкий дедлайн: начало июня. К этому времени закон обязывает Байдена ввести три из шести санкционных мер против России за предполагаемое использование химического оружия — и в числе вариантов есть и полный запрет на операции с российским госдолгом на вторичном рынке, который нанесет самый сильный удар по рублю. В этом вопросе многое будет зависеть от того, успеют ли Байден и Путин встретиться до 2 июня.
Меры в отношении госдолга РФ могут стать самыми неприятными, в эфире НСН отмечал руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.
«Российский внутренний рынок фактически уже сейчас замкнулся сам на себя, поэтому мы не пострадаем. Вопросы могут быть связаны с нашими иностранными ценными бумагами — не запретят ли их, не будут ли предприняты шаги, связанные с санкциями против госдолга России. Это создаст для нас проблему. Мы попадаем в ситуацию, когда нам нужно одалживаться. За рубежом делать это будет трудно, у населения тоже не очень легко взять, потому что оно обеднеет. Возникнет сложная ситуация для бюджета. Начнется нехорошая спираль обеднения, сжатия и страдания для экономики. Отключение от SWIFT, запрет на торговлю долговыми обязательствами — это для нас большая беда», — предупредил Липсиц.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил возможность отключения России от международных платежных систем. По его словам, такая вероятность существует, поскольку введение санкций в отношении России является «достаточно непредсказуемым процессом». При этом Песков выразил уверенность, что в случае такого развития событий россияне смогут пользоваться картами отечественной платежной системы «Мир», которая «уже достаточно окрепла».
Байдену и его советникам предстоит взвесить, насколько жестко следует наказывать Россию, сохранив при этом возможность обращаться к ней за помощью по приоритетным для 46-го президента направлениям, включая возобновление переговоров по контролю над вооружениями, возвращению к ядерной сделке с Ираном и борьбу с изменением климата, отмечает Bloomberg. В конце марта Байден пригласил Владимира Путина принять участие в своем международном саммите по климату 22–23 апреля. В Кремле приглашение получили, но участие пока не подтвердили. 13 апреля на фоне резкого обострения в Донбассе Байден предпринял вторую попытку наладить контакт, позвонил Путину и предложил личную встречу в третьей стране.
Приглашения американского президента выглядит двусмысленно после того, как 21 марта Джо Байден в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей, что вызвало политический скандал, за которым последовал «отзыв для консультаций» российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Белый дом при этом ранее отказался от предложения Москвы провести переговоры Байдена и Путина фактически в прямом эфире.
Телеведущий Владимир Познер, который в 1980-х годах был участником телемостов с Соединенными Штатами, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что онлайн-переговоры между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом вряд ли когда-либо состоятся.
«Путин прекрасно понимает, что никаких таких встреч в эфире не будет. Это было сказано для красного словца в ответ на выпады Байдена. Это совершенно очевидная вещь», — считает он.
Российский сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что при новых санкциях вопрос о переговорах зависает в воздухе. «Двойной политике США, сочетающей все новые санкций с ограниченным диалогом с Россией, пора положить конец. В США хотят, как и прежде, "to walk and chew gum at the same time" ("шагать и при этом жевать жвачку"). Не выйдет. Москва дает понять: будут новые санкции - не будет диалога», - указал он.
Последняя встреча Путина с президентом США, когда им был еще Дональд Трамп, состоялась летом 2019 года на саммите G20 в Японии, а единственная за последние 7 лет двусторонняя встреча вне больших международных саммитов — летом 2018 года в Хельсинки. Место новой встречи лидеров государств пока не определено, но проявились уже два традиционных варианта — Вена (МИД Австрии уже заявил, что готов предоставить площадку) и опять Хельсинки (сразу после разговора с Байденом Путин позвонил президенту Финляндии Саули Ниинистё).
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