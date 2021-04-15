«Самые неприятные». Новые санкции США могут коснуться всех россиян

Новые антироссийские санкции США могут включать ограничения, связанные с российским суверенным долгом, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник. Собеседник агентства уточнил, что Вашингтон объявит о новом обширном пакете рестрикций в четверг.

Поводы для новых санкций известны давно, их Джо Байден назвал еще 21 января - в свой первый рабочий день на посту президента США, когда поручил подготовить обзор действий России по четырем направлениям. Это, традиционно, предполагаемое вмешательство России в американские выборы, отравление Алексея Навального, сообщения о «сговоре» России с талибами и наградах за головы американских солдат в Афганистане, а также кибератака на госструктуры США через компанию SolarWinds в декабре 2020 года, в которой спецслужбы заподозрили причастность России.

Самый главный пункт — санкции за отравление Навального — имеет четкий дедлайн: начало июня. К этому времени закон обязывает Байдена ввести три из шести санкционных мер против России за предполагаемое использование химического оружия — и в числе вариантов есть и полный запрет на операции с российским госдолгом на вторичном рынке, который нанесет самый сильный удар по рублю. В этом вопросе многое будет зависеть от того, успеют ли Байден и Путин встретиться до 2 июня.