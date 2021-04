«Самые неприятные». Новые санкции США могут коснуться всех россиян

Телеведущий Владимир Познер, который в 1980-х годах был участником телемостов с Соединенными Штатами, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что онлайн-переговоры между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом вряд ли когда-либо состоятся.

«Путин прекрасно понимает, что никаких таких встреч в эфире не будет. Это было сказано для красного словца в ответ на выпады Байдена. Это совершенно очевидная вещь», — считает он.

Российский сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что при новых санкциях вопрос о переговорах зависает в воздухе. «Двойной политике США, сочетающей все новые санкций с ограниченным диалогом с Россией, пора положить конец. В США хотят, как и прежде, "to walk and chew gum at the same time" ("шагать и при этом жевать жвачку"). Не выйдет. Москва дает понять: будут новые санкции - не будет диалога», - указал он.

Последняя встреча Путина с президентом США, когда им был еще Дональд Трамп, состоялась летом 2019 года на саммите G20 в Японии, а единственная за последние 7 лет двусторонняя встреча вне больших международных саммитов — летом 2018 года в Хельсинки. Место новой встречи лидеров государств пока не определено, но проявились уже два традиционных варианта — Вена (МИД Австрии уже заявил, что готов предоставить площадку) и опять Хельсинки (сразу после разговора с Байденом Путин позвонил президенту Финляндии Саули Ниинистё).