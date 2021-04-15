Евро и доллар резко выросли после введения санкций против России
После введения новых санкций США в отношении России отмечено снижение курса рубля, сообщает Ura.ru со ссылкой на данные Московской биржи.
Так, до объявления об указе президента США доллар стоил 76,86 рубля, а евро - 92,07 рубля. После заявления Белого дома американская валюта подорожала на 44 копейки - до 77,3 рубля, то есть на 1,8% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро, в свою очередь, вырос на 43 копейки - до 92,5 рубля, или на +1,72%.
Ранее президент Джо Байден объявил о новых санкциях в отношении России, сообщает «Свободная пресса» Вашингтон приписывает Москве попытки сорвать проведение выборов в США, а также кибератаки и другие акты дезинформации и вмешательства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, США получат «решительный отпор» в ответ на свои агрессивные действия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 944 / сут.
Умерли
104 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+10 225 / сут.
- Американский посол вызван в МИД России
- Посол Украины призвал страну вернуть ядерный статус
- Евро и доллар резко выросли после введения санкций против России
- Захарова заявила о неотвратимом ответе на санкции США
- Путин призвал бороться с унизительной бюрократией в социальной сфере
- СМИ сообщили о жёсткой реакции России на санкции США
- Страны НАТО поддержали новые санкции США против России
- В Госдуме заявили, что «Северный поток-2» будет готов к лету
- В ФСБ предупредили об угрозе двойных терактов
- Президент США подписал указ о новых санкциях против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru