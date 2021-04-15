Евро и доллар резко выросли после введения санкций против России

После введения новых санкций США в отношении России отмечено снижение курса рубля, сообщает Ura.ru со ссылкой на данные Московской биржи.

Так, до объявления об указе президента США доллар стоил 76,86 рубля, а евро - 92,07 рубля. После заявления Белого дома американская валюта подорожала на 44 копейки - до 77,3 рубля, то есть на 1,8% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро, в свою очередь, вырос на 43 копейки - до 92,5 рубля, или на +1,72%.

Ранее президент Джо Байден объявил о новых санкциях в отношении России, сообщает «Свободная пресса» Вашингтон приписывает Москве попытки сорвать проведение выборов в США, а также кибератаки и другие акты дезинформации и вмешательства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, США получат «решительный отпор» в ответ на свои агрессивные действия.

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ФОТО: pixabay.com
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