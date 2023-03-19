Далеки от реальности. В России иронизируют над попыткой Запада арестовать Путина
Громкие заявления главы немецкого Минюста о готовности к аресту Путина в Германии – это попытка эскалации конфликта на Украине, но ее авторы вызывают иронию.
Ранее Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Данное решение было размещено на официальном портале суда. Сообщается, что вместе с президентом «арестована» российский омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения суда в Гааге не должны волновать Россию, поскольку страна не участвует в Римском статуте Международного уголовного суда и не несет по нему обязательств. Захарова подчеркнула, что ордеры на арест, выданные МУС, юридически ничтожны для России.
Однако, российский посол в Германии Сергей Нечаев 19 марта выразил озабоченность в связи с «безответственными заявлениями» официальных лиц ФРГ о готовности выполнить «нелегитимное и совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда» об аресте российского президента Владимира Путина в случае его визита в ФРГ.
По словам Нечаева, такие высказывания «свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией». Позицию Сергея Нечаева опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 марта.
В свою очередь, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК РФ дать правовую оценку высказываниям министра юстиции Германии Марко Бушмана об аресте россиян в случае их посещения ФРГ.
Накануне обвинитель Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан признался, что оформление МУС ордера на арест президента РФ Владимира Путина вызывает «сожаление», хотя при этом представляет собой лишь первый этап многих иных расследований.
Об этом прокурор заявил в интервью телеканалу CNN.
«Что нам пришлось это сделать — это вопрос, вызывающий настоящее сожаление», — отметил представитель МУС.
Без всяких сожалений на ситуацию отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал европейских политиков, собравшихся арестовывать российского президента, «придурками». Медведев фактически указал на заказчиков политической акции в отношение Владимира Путина, призвав отправить на свалку истории главы Белого дома Джо Байдена и его сына. В тот же день бывший президент США Дональд Трамп заявил о своем готовящемся задержании 21 марта.
«Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на вонючую свалку истории коррумпированную клику безумных свиноукрофилов - отца и сына Байденов!» - призвал Дмитрий Медведев.
По поводу оценки интеллектуальных способностей европейских чиновников с российским политиком согласился отечественный писатель Александр Цыпкин. Он иронично призвал наградить европейцев за беспомощное правовое решение и помощь российским спецслужбам.
«Сложно себе представить более объединяющее нашу страну действие «западных партнеров», чем выдача «ордера» на арест Путина. Если прибавить абсолютную правовую беспомощность этого шага, то начинаешь задумываться о том, на кого работают авторы, на СВР (Службу внешней разведки РФ – прим. НСН) или на ФСБ. Наградить надо бы», – предложил Цыпкин в своем Telegram-канале 19 марта.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя решение МУС выдать ордер на арест президента Владимира Путина, заявил, что международный уголовный суд не обладает независимостью в принятии решений. Судебная инстанция «прогнулась под заокеанского хозяина» и спешит выполнять его команды, считает руководитель республики.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 333 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 815 / сут.
- ВСУ обстреляли три населенных пункта в Курской области
- Песков раскрыл подробности поездки президента Путина в Мариуполь
- Далеки от реальности. В России иронизируют над попыткой Запада арестовать Путина
- Рогов заявил о начале информационно-психологической операции Киева в Запорожье
- Пригожин рассказал о первом бое ЧВК «Вагнер» 19 марта 2022 года
- Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлению главы минюста ФРГ об аресте Путина
- Директор МaкSим объяснил срыв концерта в Сочи
- Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
- Пригожин поблагодарил за поддержку похорон бойцов ЧВК «Вагнер»
- В России госпитализировали 785 человек с коронавирусом за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru