Далеки от реальности. В России иронизируют над попыткой Запада арестовать Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения суда в Гааге не должны волновать Россию, поскольку страна не участвует в Римском статуте Международного уголовного суда и не несет по нему обязательств. Захарова подчеркнула, что ордеры на арест, выданные МУС, юридически ничтожны для России.

Однако, российский посол в Германии Сергей Нечаев 19 марта выразил озабоченность в связи с «безответственными заявлениями» официальных лиц ФРГ о готовности выполнить «нелегитимное и совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда» об аресте российского президента Владимира Путина в случае его визита в ФРГ.