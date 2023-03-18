Байден назвал оправданным решение МУС выдать ордер на «арест» Путина

Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на «арест» руководства России оправданно, считает президент США Джо Байден. Об этом сообщает журналистский пул Белого дома.

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В пятницу досудебная палата МУС выдала ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Кремле подчеркнули, что РФ не признает юрисдикцию МУС. В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ордер «юридически ничтожным».

«Я думаю, это оправданно», — отметил Байден, комментируя ситуацию.

Американский президент упомянул, что США, как и Россия, не признают юрисдикцию МУС. Однако, по словам Байдена, в случае с РФ позиция международного органа уголовной юстиции «достаточно сильна».

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ФОТО: РИА Новости
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