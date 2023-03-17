Кадыров: МУС прогнулся под заокеанского хозяина
Международный уголовный суд показал, что не обладает независимостью в принятии решений. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя решение МУС выдать ордер на арест президента Владимира Путина.
Судебная инстанция «прогнулась под заокеанского хозяина» и спешит выполнять его команды, считает руководитель республики.
«Причем так сильно спешили облизать ему руку, что не успели над формулировкой поработать», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни призвал европейцев сменить зависимых от США политиков. После этого возможно восстановление дружеских отношений с Россией, заключил он.
МУС 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия считает ордер ничтожным, передает НСН.
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