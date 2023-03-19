Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлению главы минюста ФРГ об аресте Путина
Дать правовую оценку высказываниям министра юстиции Германии арестовывать россиян в случае их посещения ФРГ поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Официальное завяление ведомства опубликовано в его Telegram-канале.
В связи с высказываниями министра юстиции ФРГ «о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан РФ на территории Германии» центральный аппарат СК РФ начал проверку.
В ее рамках Бастрыкин поручил дать необходимую правовую оценку высказываниям главы немецкого минюста.
Ранее министр юстиции Германии Марко Бушман пообещал арестовать российского президента Владимира Путина, если он посетит ФРГ. Об этом сообщает агентство Die Zeit.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 333 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 815 / сут.
- Рогов заявил о начале информационно-психологической операции Киева в Запорожье
- Пригожин рассказал о первом бое ЧВК «Вагнер» 19 марта 2022 года
- Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлению главы минюста ФРГ об аресте Путина
- Директор МaкSим объяснил срыв концерта в Сочи
- Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
- Пригожин поблагодарил за поддержку похорон бойцов ЧВК «Вагнер»
- В России госпитализировали 785 человек с коронавирусом за сутки
- ВС РФ пресекли попытку перебросить резервы ВСУ на купянском направлении
- В аэропорту Сочи застряли пассажиры почти 40 рейсов из-за тумана
- Российские силы ведут «бешеный» штурм Артемовска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru