Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлению главы минюста ФРГ об аресте Путина

Дать правовую оценку высказываниям министра юстиции Германии арестовывать россиян в случае их посещения ФРГ поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Официальное завяление ведомства опубликовано в его Telegram-канале.

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В связи с высказываниями министра юстиции ФРГ «о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан РФ на территории Германии» центральный аппарат СК РФ начал проверку.

В ее рамках Бастрыкин поручил дать необходимую правовую оценку высказываниям главы немецкого минюста.

Ранее министр юстиции Германии Марко Бушман пообещал арестовать российского президента Владимира Путина, если он посетит ФРГ. Об этом сообщает агентство Die Zeit.

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ФОТО: РИА Новости
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