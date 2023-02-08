Министр обороны ФРГ Писториус: Мир без Путина был бы лучше
8 февраля 202300:01
Мир без президента РФ Владимира Путина был бы лучше, сообщает Bild со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который 7 февраля посетил Киев.
«Без сомнения и совершенно точно», — ответил глава военного ведомства, отвечая на вопрос журналиста.
8 февраля Писториус должен был прибыть в Польшу.
Напомним, концерн Rheinmetall собирается поставить первые 20-25 танков Leopard 1 Украине уже в этом году.
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7 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru