Министр обороны ФРГ Писториус: Мир без Путина был бы лучше

Мир без президента РФ Владимира Путина был бы лучше, сообщает Bild со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который 7 февраля посетил Киев.

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«Без сомнения и совершенно точно», — ответил глава военного ведомства, отвечая на вопрос журналиста.

8 февраля Писториус должен был прибыть в Польшу.

Напомним, концерн Rheinmetall собирается поставить первые 20-25 танков Leopard 1 Украине уже в этом году.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ФРГПрезидент РФВладимир Путин
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