Володин: нападки на Путина – это агрессия против России

Так, он прокомментировал решение досудебной палаты Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

«Дурь, прозвучавшая из Гааги, говорит об одном: у Запада истерика», - добавил председатель Госдумы.



Ранее, дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в разговоре с НСН назвал решение суда в Гааге наглостью и комедией.

