Володин: нападки на Путина – это агрессия против России
Любые нападки на президента Владимира Путина расцениваются как агрессия против России, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале.
Так, он прокомментировал решение досудебной палаты Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
«Дурь, прозвучавшая из Гааги, говорит об одном: у Запада истерика», - добавил председатель Госдумы.
Ранее, дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в разговоре с НСН назвал решение суда в Гааге наглостью и комедией.
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