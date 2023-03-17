Володин: нападки на Путина – это агрессия против России

Любые нападки на президента Владимира Путина расцениваются как агрессия против России, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале.

Вучич назвал ордер МУС на арест Путина шагом к крупнейшему конфликту в истории

Так, он прокомментировал решение досудебной палаты Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

«Дурь, прозвучавшая из Гааги, говорит об одном: у Запада истерика», - добавил председатель Госдумы.

Ранее, дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в разговоре с НСН назвал решение суда в Гааге наглостью и комедией.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинГаагский СудВячеслав Володин

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