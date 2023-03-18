Посольство: Позиция США по решению МУС напоминает вялотекущую шизофрению

Посольство обратило внимание на заявления Вашингтона, назвавшего обоснованным решение МУС о выдаче ордера на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Как отметили в дипмиссии, и РФ, и США не признают юрисдикцию МУС. Однако американская сторона допускает «неприемлемые высказывания» в адрес российского лидера и умалчивает о своих действиях во Вьетнаме, Югославии, Ираке, Ливии.

Российские дипломаты сравнили позицию США с «вялотекущей шизофренией».

«Сегодня все местные чиновники хором повторили, что для Соединенных Штатов МУС - не указ. Однако перевешивает стратегический интерес - максимально напакостить России», — заключили в посольстве.

