Посольство: Позиция США по решению МУС напоминает вялотекущую шизофрению
Власти США в угоду геополитическим интересам поддерживают «правовую вакханалию» Международного уголовного суда (МУС), заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Комментарий дипмиссии опубликован в ее Telegram-канале.
Посольство обратило внимание на заявления Вашингтона, назвавшего обоснованным решение МУС о выдаче ордера на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Как отметили в дипмиссии, и РФ, и США не признают юрисдикцию МУС. Однако американская сторона допускает «неприемлемые высказывания» в адрес российского лидера и умалчивает о своих действиях во Вьетнаме, Югославии, Ираке, Ливии.
Российские дипломаты сравнили позицию США с «вялотекущей шизофренией».
«Сегодня все местные чиновники хором повторили, что для Соединенных Штатов МУС - не указ. Однако перевешивает стратегический интерес - максимально напакостить России», — заключили в посольстве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 149 / сут.
- Исследование: «Корзина счастья» обойдется россиянам в 655 - 683 рублей
- В Харьковской области российские силы отбили атаку ВСУ
- Украина предложила продлить зерновую сделку на неограниченный срок
- Российские войска сорвали ротации ВСУ на купянском направлении
- Посольство: Позиция США по решению МУС напоминает вялотекущую шизофрению
- Эксперт: Российские ЗРК способны сбивать снаряды Excalibur
- СМИ: В Польшу регулярно поставляют дешевые овощи из России
- В Германии заявили, что Шольц теряет связи с реальностью
- В ДНР сообщили, что российские силы контролируют до 70% территории Артемовска
- В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru