«Арестовать судей в Гааге!»: Как в России отреагировали на возможный арест Путина

Ранее Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Данное решение было размещено на официальном портале суда. Сообщается, что вместе с президентом «арестована» российский омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова.

СПАСИБО, ЧТО ОЦЕНИЛИ

Тем временем решение о выдаче ордера на свой арест иронически прокомментировала детский омбудсмен. Об этом сообщил Telegram-канал «Говорит Москва».

«Что хочется сказать: здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зоне военных действий, что мы вывозим их, что создаем для них хорошие условия, окружаем их любящими заботливыми людьми», — заявила Львова-Белова.

По ее словам, многие страны вводили в отношении нее санкции, включая Японию. Политик задалась вопросом, что будет следующим шагам после выдачи ордера на арест. При этом омбудсмен отметила, что будет продолжать свою деятельность.