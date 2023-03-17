«Арестовать судей в Гааге!»: Как в России отреагировали на возможный арест Путина
Решение суда в Гааге о выдаче ордера на арест Владимира Путина — не более, чем политическая комедия, оно юридически ничтожно в России, заявили российские дипломаты и политические деятели.
Ранее Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Данное решение было размещено на официальном портале суда. Сообщается, что вместе с президентом «арестована» российский омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова.
СПАСИБО, ЧТО ОЦЕНИЛИ
Тем временем решение о выдаче ордера на свой арест иронически прокомментировала детский омбудсмен. Об этом сообщил Telegram-канал «Говорит Москва».
«Что хочется сказать: здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зоне военных действий, что мы вывозим их, что создаем для них хорошие условия, окружаем их любящими заботливыми людьми», — заявила Львова-Белова.
По ее словам, многие страны вводили в отношении нее санкции, включая Японию. Политик задалась вопросом, что будет следующим шагам после выдачи ордера на арест. При этом омбудсмен отметила, что будет продолжать свою деятельность.
МУС РОССИИ НЕ УКАЗ
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения суда в Гааге не должны волновать Россию, поскольку страна не участвует в Римском статуте Международного уголовного суда и не несет по нему обязательств. Захарова подчеркнула, что ордеры на арест, выданные МУС, юридически ничтожны для России.
Не оставила без внимания выдачу ордера на арест Путина и главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В своем Telegram-канале она задалась вопросом, что будет с той страной, которая попытается арестовать президента России, минут через восемь или через подлетное время до ее столицы.
Тем временем со свойственным ему сарказмом новости из Гааги прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Не нужно объяснять, где использовать эту бумагу», — заявил политик в своих соцсетях.
"РУКИ ПРОЧЬ, ЯНКИ"
Возмутился нападками МУС на Путина спикер Госдумы Вячеслав Володин. Такие действия следует понимать как агрессию против России, заявил депутат в личном Telegram-канале.
«Янки, руки прочь от Путина! Дурь, прозвучавшая из Гааги, говорит об одном: у Запада истерика <…> Вашингтон и Брюссель понимают: есть Путин — есть Россия», — эмоционально прокомментировал он решение МУС.
Вслед за Захаровой спикер Госдумы заявил, что «бумажки инопланетного гаагского суда» не имеют значения для России.
В свою очередь сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале предложил руководству России в качестве ответной меры выдать ордер на арест всех судей МУС.
По мнению Клишаса, юрисдикцию МУС, помимо России, не признают ряд членов Совбеза ООН.
«Приняв столь абсурдное решение, МУС встал на путь самоликвидации», — подчеркнул политик.
НАГЛАЯ КОМЕДИЯ
Тем временем дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН назвал решение МУС наглостью и политической комедией.
По его словам, для возбуждения уголовного дела необходимо представить доказательства, привлекать адвокатов, проводить предварительное расследование. Корчмарь отметил, что подобное решение выглядит скорее как политическое. Дипломат призвал доказать МУС виновность России и непричастность иных стран к подготовке провокации на территории Украины на протяжении 30 лет.
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