Быть или не быт? Киев не согласился на переговоры с Москвой

Ранее украинская сторона в ответ на предложение провести переговоры с Россией в Минске предложила Варшаву, а после ушла со связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, попросив того стать посредником на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Израильская радиостанция РЭКА отмечает, что Зеленский рассчитывает на переговоры с Путиным в Иерусалиме.

В ночь на пятницу Зеленский заявил, что готов обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины и о гарантиях безопасности. При этом он пожаловался, что европейские лидеры «боятся» отвечать на вопрос, примут ли Украину в НАТО.



Однако глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для начала переговоров украинские военные должны сложить оружие.