Быть или не быт? Киев не согласился на переговоры с Москвой
Переговоры Москвы и Киева снова отложены. Украинская администрация снова оправдывается.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 25 февраля Владимир Путин приказал приостановить операцию армии на Украине, сообщает РИА Новости.
По его словам, это произошло в ожидании переговоров с украинской стороной, однако Киев от них в итоге отказался.
«После отказа Украины от переговоров план российской военной операции возобновился», - заключил представитель Кремля.
Советник офиса Владимира Зеленского подтвердил, что Киев не планирует начинать переговорный процесс, сообщает МК.
По его словам, Украинскую сторону не устраивают условия, которые Москва направила Киеву через «через посредников».
«Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы», — приводит издание «Страна.ua» его слова.
Организовать переговоры сторон предложил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым в субботу, 26 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.
«Министр Чавушоглу заявил, что дальнейшее обострение военной напряженности никому не поможет, он призвал прекратить военные операции. Министр Чавушоглу также подтвердил готовность Турции провести переговоры между Российской Федерацией и Украиной, если стороны этого захотят», — сказал источник.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко также рассказал о предварительных договоренностях по организации переговоров России и Украины на территории его страны и возмутился, что «Киев фактически окружен, а они разглагольствуют». Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
«В первый день я предложил (площадку для переговоров – прим. НСН). Они должны были приехать завтра. Владимир Путин мне позвонил и сказал… Ну там разные игры идут. Кто в Варшаву, кто в Америку. Слушайте, Киев фактически окружен, а они разглагольствуют», - цитирует Лукашенко РИА Новости.
Если Киев откажется вступать в НАТО и признает независимость ДНР и ЛНР, это станет главным условием успеха переговоров между Россией и Украиной. Таким мнением поделился полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.
«Было сказано: Украина складывает оружие, разоружает свои национальные батальоны, признает свое поражение, берет на себя обязательства признать независимость Донецкой и Луганской республик», — подчеркнул Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой».
Ранее украинская сторона в ответ на предложение провести переговоры с Россией в Минске предложила Варшаву, а после ушла со связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, попросив того стать посредником на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Израильская радиостанция РЭКА отмечает, что Зеленский рассчитывает на переговоры с Путиным в Иерусалиме.
В ночь на пятницу Зеленский заявил, что готов обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины и о гарантиях безопасности. При этом он пожаловался, что европейские лидеры «боятся» отвечать на вопрос, примут ли Украину в НАТО.
Однако глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для начала переговоров украинские военные должны сложить оружие.
«К переговорам мы готовы в любой момент, как только Вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента (Путина – прим. НСН), прекратят сопротивление, сложат оружие», - сказал Лавров.
При этом он заверил, что Россия не собирается «угнетать или унизительно относиться» к украинским военным. Министр также отметил, что российская армия атакует только военные объекты, а «никаких ударов по расположению личного состава украинской армии в общежитиях и других местах, не сопряженных с ударными военными объектами, не наносится».
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