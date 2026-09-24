ВС России взяли под контроль еще четыре населенных пункта
Армия России установила контроль над четырьмя населенными пунктами в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в Минобороны.
Так, силы группировки войск «Север» в кольце окружения в Харьковской области взяли под свой контроль Бузово и Хижняково.
В свою очередь, подразделения 51-й армии в районе населенного пункта Доброполье, расширив внешнее кольцо окружения, освободили Доброполье (Малое), пишет RT.
При этом группировка «Восток» установила контроль над населенным пунктом Светлая Долина Запорожской области.
Ранее Вооруженные силы РФ освободили Красный Яр и Потихоново в Харьковской области.
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