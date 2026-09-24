В Казахстане 19 военных унесло в море во время учений, девять из них погибли

Девять военнослужащих погибли во время учений Военно-морских сил Казахстана в Мангистауской области республики. Об этом заявило министерство обороны страны.

По предварительным данным, 19 военных унесло в Каспийское море, пишет RT.

«Зафиксирована гибель девяти военнослужащих. Трое спасено, в том числе один госпитализирован. Ведутся поиски остальных», - указали в министерстве.

В поисках задействовали подразделения оборонного ведомства, МЧС и авиацию.

Ранее во время учений в Бельгии пять парашютистов НАТО приземлились на деревья из-за сильного ветра.

