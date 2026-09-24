В Казахстане 19 военных унесло в море во время учений, девять из них погибли
Девять военнослужащих погибли во время учений Военно-морских сил Казахстана в Мангистауской области республики. Об этом заявило министерство обороны страны.
По предварительным данным, 19 военных унесло в Каспийское море, пишет RT.
«Зафиксирована гибель девяти военнослужащих. Трое спасено, в том числе один госпитализирован. Ведутся поиски остальных», - указали в министерстве.
В поисках задействовали подразделения оборонного ведомства, МЧС и авиацию.
Ранее во время учений в Бельгии пять парашютистов НАТО приземлились на деревья из-за сильного ветра.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Без дела не останется: Сябитова объяснила, в каком случае женщины готовы обеспечивать мужей
- Песков назвал воровством передачу Киеву доходов от замороженных активов РФ
- Делягин обвинил Минфин в неграмотности за новые налоги и сборы
- «Наигрались и обожглись»: Зачем Китай скупает золото в рекордных объемах
- Милонов осудил Тимати за покупку авто Bugatti за 500 млн рублей
- ВС России взяли под контроль еще четыре населенных пункта
- Песков заявил о наличии договоренности о визите Пашиняна в Россию
- В Казахстане 19 военных унесло в море во время учений, девять из них погибли
- Роспотребнадзор нашел нарушения в составе детских смесей «Нестле Россия»
- Сценарий из «Матрицы»: Эксперты предупредили о возможности ИИ взломать «Госуслуги»