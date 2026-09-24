Без дела не останется: Сябитова объяснила, в каком случае женщины готовы обеспечивать мужей
Сегодня мужчины вполне могут подменить женщину в декрете, сказала НСН Роза Сябитова.
Современные мужчины по-прежнему остаются добытчиками в семьях, при этом женщины могут позволить своим мужьям не ходить на работу, однако в этом случае те должны помогать по дому или заниматься воспитанием детей, заявила НСН сваха и телеведущая Роза Сябитова.
Более 70% москвичек готовы финансово содержать своего мужчину. Об этом свидетельствует опрос сервиса «Мамба». Отмечается, что ради партнера девушки готовы экономить на отпуске, ресторанах, покупках и косметологии. Только 28% считают, что мужчина должен самостоятельно решать свои финансовые трудности. По словам Сябитовой, главенствующая роль кормильца все равно остается за мужчиной.
«Мужчина всегда остается кормильцем, принимающим на себя ответственность за семью, ее финансовое и психологическое благополучие. Женщина остается при мужчине, она отвечает за спокойствие в семье, за рождение и воспитание детей. Семья — это корабль, который плывет по жизни вместе со своей командой. Но что мне нравится в современных мужчинах, так это то, что они стали очень внимательными к своим семьям. Они готовы помогать своим женам в быту, особенно с маленькими детьми. Мужчины достаточно хорошо исполняют роль отца. Так что переживать не стоит — что бы к нам ни прилипало западное, основа всегда будет оставаться. То, что женщина способна заниматься карьерой, — это здорово. Но роль матери как венец эволюции женщины никогда не уйдет на второй план», — сказала Сябитова.
При этом нет ничего страшного в том, что женщина зарабатывает больше, мужчина тогда может подменить супругу в декрете, добавила собеседница НСН.
«Слаженная команда, дружная семья быстро подхватывает друг друга. Если женщина может больше зарабатывать в силу определенных обстоятельств, она может переложить ответственность по уходу за ребенком на отца, и никто из-за этого не возмущается. В какой-то момент, потому что дети требуют внимания обоих родителей, мужчина обязательно выйдет на работу и снова будет зарабатывать. Современные молодые люди умеют договариваться, это решает многие проблемы. Они спокойно делегируют полномочия в определенный период жизни, и семья от этого будет только крепче», — отметила она.
Ранее исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба заявил, что в России необходимо вернуть воспитание, где не путаются роли мужчины и женщины в будущей семье.
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