Современные мужчины по-прежнему остаются добытчиками в семьях, при этом женщины могут позволить своим мужьям не ходить на работу, однако в этом случае те должны помогать по дому или заниматься воспитанием детей, заявила НСН сваха и телеведущая Роза Сябитова.

Более 70% москвичек готовы финансово содержать своего мужчину. Об этом свидетельствует опрос сервиса «Мамба». Отмечается, что ради партнера девушки готовы экономить на отпуске, ресторанах, покупках и косметологии. Только 28% считают, что мужчина должен самостоятельно решать свои финансовые трудности. По словам Сябитовой, главенствующая роль кормильца все равно остается за мужчиной.

«Мужчина всегда остается кормильцем, принимающим на себя ответственность за семью, ее финансовое и психологическое благополучие. Женщина остается при мужчине, она отвечает за спокойствие в семье, за рождение и воспитание детей. Семья — это корабль, который плывет по жизни вместе со своей командой. Но что мне нравится в современных мужчинах, так это то, что они стали очень внимательными к своим семьям. Они готовы помогать своим женам в быту, особенно с маленькими детьми. Мужчины достаточно хорошо исполняют роль отца. Так что переживать не стоит — что бы к нам ни прилипало западное, основа всегда будет оставаться. То, что женщина способна заниматься карьерой, — это здорово. Но роль матери как венец эволюции женщины никогда не уйдет на второй план», — сказала Сябитова.