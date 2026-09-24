Минфин: На поддержку семей с детьми направят 10 трлн рублей

В пресс-службе Мведомства уточнили, что средства пойдут, в том числе, на единое пособие семьям с детьми и ежегодную индексацию материнского капитала. Также предусмотрена семейная выплата - возврат части уплаченного НДФЛ для родителей двух и более детей.

Кроме того, около 1,9 трлн рублей заложено на программы улучшения жилищных условий семей с детьми.

Ранее в Минфине заявили, что на развитие образования проектом федерального бюджета на 2027-2029 годы предусмотрено более 320 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».