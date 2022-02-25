Путин предложил украинским военным забрать власть в свои руки

Он призвал украинских военных не идти на поводу у нацистов и не допустить использования людей, как живого щита.

Президент РФ отметил, что нацисты на Украине действуют как террористы, выставляя системы залпового огня в Киеве и Харькове.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков предупредил киевлян, что тех хотят использовать, как «живой щит».

Он сообщил в этой связи, что украинские войска развернули установки «Град» на площади Шевченко в Киеве, чтобы атаковать оттуда район аэродрома Гостомель, который находится под контролем российских военных

