Песков заявил, что Россия и Украина не могут договориться о месте переговоров

Песков отметил, что сначала Украина предложила перенести встречу с российской делегацией в Варшаву, а потом взяла паузу.

«И эта пауза уже продолжается достаточно долго. К сожалению, она сопровождается тем, что в крупных городах националистические элементы осуществляют развертывание систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве», — подчеркнул Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил России сесть за стол мирных переговоров. Путин согласился отправить на встречу с украинской стороной российскую делегацию.

