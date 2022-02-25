Песков заявил, что Россия и Украина не могут договориться о месте переговоров
Украинская сторона в ответ на предложение провести переговоры с Россией в Минске предложила Варшаву, а после ушла со связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Песков отметил, что сначала Украина предложила перенести встречу с российской делегацией в Варшаву, а потом взяла паузу.
«И эта пауза уже продолжается достаточно долго. К сожалению, она сопровождается тем, что в крупных городах националистические элементы осуществляют развертывание систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве», — подчеркнул Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил России сесть за стол мирных переговоров. Путин согласился отправить на встречу с украинской стороной российскую делегацию.
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