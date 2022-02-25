Песков заявил, что Россия и Украина не могут договориться о месте переговоров

Украинская сторона в ответ на предложение провести переговоры с Россией в Минске предложила Варшаву, а после ушла со связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Россию исключили из Совета Европы

Песков отметил, что сначала Украина предложила перенести встречу с российской делегацией в Варшаву, а потом взяла паузу.

«И эта пауза уже продолжается достаточно долго. К сожалению, она сопровождается тем, что в крупных городах националистические элементы осуществляют развертывание систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве», — подчеркнул Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил России сесть за стол мирных переговоров. Путин согласился отправить на встречу с украинской стороной российскую делегацию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры