Дальнейшее повышение налогов будет охлаждать экономику, бизнес продолжит уходить в серую зону, а бюджет — недополучать поступления, заявил НСН зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы восьмого созыва Михаил Делягин.

Минфин России внёс в правительство законопроекты, касающиеся федерального бюджета на 2027–2029 годы. Дефицит бюджета планируется на уровне около 2% ВВП ежегодно. Также предлагается установить НДС по ставке 22% для товаров электронной трансграничной торговли, ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за зарубежные посылки стоимостью до €200, а также распространить прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22% на ряд «пассивных» доходов — от дивидендов, вкладов, ценных бумаг и продажи имущества.

Ожидаемое повышение налогов укладывается в политику дальнейшего охлаждения российской экономики, считает Делягин.

«У меня нет ощущения необходимости в дальнейшем повышении налогов. Я думаю, что Минфин продолжает реализовывать задачу по охлаждению российской экономики. Повышать налоги в ситуации ухудшения экономической конъюнктуры — неграмотно. На эти грабли мы уже наступали не раз. Недавнее повышение налоговой нагрузки привело к недобору средств вместо ожидаемых дополнительных доходов. Изменения налоговых режимов для малого и среднего бизнеса провоцируют уход экономики в тень и создают проблемы для бюджета. Но Минфин собирается продолжать эту политику и дальше», — сказал депутат.