Делягин обвинил Минфин в неграмотности за новые налоги и сборы
Граждане столкнутся с повышением цен, а государство с недополучением доходов, заявил НСН Михаил Делягин.
Дальнейшее повышение налогов будет охлаждать экономику, бизнес продолжит уходить в серую зону, а бюджет — недополучать поступления, заявил НСН зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы восьмого созыва Михаил Делягин.
Минфин России внёс в правительство законопроекты, касающиеся федерального бюджета на 2027–2029 годы. Дефицит бюджета планируется на уровне около 2% ВВП ежегодно. Также предлагается установить НДС по ставке 22% для товаров электронной трансграничной торговли, ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за зарубежные посылки стоимостью до €200, а также распространить прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22% на ряд «пассивных» доходов — от дивидендов, вкладов, ценных бумаг и продажи имущества.
Ожидаемое повышение налогов укладывается в политику дальнейшего охлаждения российской экономики, считает Делягин.
«У меня нет ощущения необходимости в дальнейшем повышении налогов. Я думаю, что Минфин продолжает реализовывать задачу по охлаждению российской экономики. Повышать налоги в ситуации ухудшения экономической конъюнктуры — неграмотно. На эти грабли мы уже наступали не раз. Недавнее повышение налоговой нагрузки привело к недобору средств вместо ожидаемых дополнительных доходов. Изменения налоговых режимов для малого и среднего бизнеса провоцируют уход экономики в тень и создают проблемы для бюджета. Но Минфин собирается продолжать эту политику и дальше», — сказал депутат.
НДС в 22% для товаров электронной торговли из-за рубежа сделает импортные продукты дороже, но, обратил внимание Делягин, не облегчит жизнь российскому производителю.
«Импортные товары в электронной торговле раньше можно было купить подешевле, но теперь они станут дороже. Однако это не принимается во внимание — повышение НДС рассматривается как протекционистская мера, уравнивающая конкурентную среду. Сейчас российские производители находятся в намного худших условиях, чем иностранные. Потому что зарубежные компании, если они, например, работают в Китае, часто получают государственные субсидии на экспорт. При этом отечественные предприятия остаются в тяжелом положении, легче от нововведений им не будет, они по-прежнему продолжат существовать в невыносимых условиях. Проблема ведь не только в налоговом бремени, но и в произволе монополий, недоступных кредитах и административном давлении. И всё это пытаются как-то выровнять исключительно при помощи повышения НДС на электронную торговлю», — отметил экономист.
Только прекращение охлаждения российской экономики способно вывести ее из кризиса и привести к росту не менее чем на 10% в год, заявил ранее НСН Михаил Делягин.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Без дела не останется: Сябитова объяснила, в каком случае женщины готовы обеспечивать мужей
- Песков назвал воровством передачу Киеву доходов от замороженных активов РФ
- Делягин обвинил Минфин в неграмотности за новые налоги и сборы
- «Наигрались и обожглись»: Зачем Китай скупает золото в рекордных объемах
- Милонов осудил Тимати за покупку авто Bugatti за 500 млн рублей
- ВС России взяли под контроль еще четыре населенных пункта
- Песков заявил о наличии договоренности о визите Пашиняна в Россию
- В Казахстане 19 военных унесло в море во время учений, девять из них погибли
- Роспотребнадзор нашел нарушения в составе детских смесей «Нестле Россия»
- Сценарий из «Матрицы»: Эксперты предупредили о возможности ИИ взломать «Госуслуги»