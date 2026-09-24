Милонов осудил Тимати за покупку авто Bugatti за 500 млн рублей
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал рэпера Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов), купившего редкий дорогостоящий автомобиль Bugatti W16 Mistral. Об этом парламентарий заявил в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее СМИ сообщили, что Тимати приобрел Bugatti за 500 млн рублей и заплатит за авто рекордный таможенный сбор — 244 млн.
По мнению Милонова, поступок рэпера «глубоко безнравственный» в нынешних условиях.
«Я не хочу его так называть, но он ведет себя как папуас, который охотится за золотым кольцом в нос. Не тем надо хвастаться. Я не считаю, что он не настолько уж плохой, что только Bugatti за полмиллиарда может его скрасить. Будет прикольно, если Bugatti сломается и будет стоять в гараже. И все, понты будут стоять в гараже и гнить», — заявил депутат.
Милонов отметил, что коллекционирование Тимати дорогих машин соответствует американским трендам, рэпер не ощущает идентичности российской нации и копирует западные манеры. Кроме того, депутат поинтересовался, откуда у музыканта средства на подобные покупки, и призвал обратить внимание на этот вопрос.
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