Песков заявил о наличии договоренности о визите Пашиняна в Россию

Договоренность о визите премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, «есть понимание и договоренность» российского лидера Владимира Путина и армянского премьера о визите последнего. Однако дата приезда пока точно не согласована.

Между тем Никол Пашинян высказал мнение, что отношения Москвы и Еревана «неминуемо изменятся».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:АрменияНикол ПашинянДмитрий Песков

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