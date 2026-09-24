Песков заявил о наличии договоренности о визите Пашиняна в Россию
24 сентября 202612:39
Юлия Савченко
Договоренность о визите премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, «есть понимание и договоренность» российского лидера Владимира Путина и армянского премьера о визите последнего. Однако дата приезда пока точно не согласована.
Между тем Никол Пашинян высказал мнение, что отношения Москвы и Еревана «неминуемо изменятся».
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