Песков заявил о наличии договоренности о визите Пашиняна в Россию

По его словам, «есть понимание и договоренность» российского лидера Владимира Путина и армянского премьера о визите последнего. Однако дата приезда пока точно не согласована.

Между тем Никол Пашинян высказал мнение, что отношения Москвы и Еревана «неминуемо изменятся».

