В МИД заявили, что Киев предложил перенести вопрос переговоров на субботу

«Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра (субботу, 26 февраля - НСН)», — приводит слова дипломата ТАСС.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин готов отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с Украиной. Позже в Киеве предложили провести встречу в Варшаве, однако затем украинская сторона взяла паузу. По словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, украинский лидер Владимир Зеленский согласился говорить о мире, и стороны консультируются о месте и времени переговоров.

