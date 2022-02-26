В МИД заявили, что Киев предложил перенести вопрос переговоров на субботу

Украина предложила России перенести вопрос ведения переговоров относительно российской военной операции. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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«Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра (субботу, 26 февраля - НСН)», — приводит слова дипломата ТАСС.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин готов отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с Украиной. Позже в Киеве предложили провести встречу в Варшаве, однако затем украинская сторона взяла паузу. По словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, украинский лидер Владимир Зеленский согласился говорить о мире, и стороны консультируются о месте и времени переговоров.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
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