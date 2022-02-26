В МИД заявили, что Киев предложил перенести вопрос переговоров на субботу
Украина предложила России перенести вопрос ведения переговоров относительно российской военной операции. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра (субботу, 26 февраля - НСН)», — приводит слова дипломата ТАСС.
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин готов отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с Украиной. Позже в Киеве предложили провести встречу в Варшаве, однако затем украинская сторона взяла паузу. По словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, украинский лидер Владимир Зеленский согласился говорить о мире, и стороны консультируются о месте и времени переговоров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru