Киселев заявил, что концерта Канье Уэста в Петербурге не будет

Концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не будет. Об этом заявил гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

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«Концерта Канье Уэста в Питере не будет», - написал он в своём канале в мессенджере «Макс».

Каких-либо подробностей Киселёв не раскрыл.

Ранее портал 78.ru со ссылкой на источник в американском агентстве Access Opera сообщил, что шоу Уэста в Санкт-Петербурге «по-прежнему в силе на 10 и 11 октября», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Дмитрий КиселевСанкт-ПетербургКонцертРэпер

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