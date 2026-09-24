Киселев заявил, что концерта Канье Уэста в Петербурге не будет
24 сентября 202613:41
Алексей Филимонов
Концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не будет. Об этом заявил гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.
«Концерта Канье Уэста в Питере не будет», - написал он в своём канале в мессенджере «Макс».
Каких-либо подробностей Киселёв не раскрыл.
Ранее портал 78.ru со ссылкой на источник в американском агентстве Access Opera сообщил, что шоу Уэста в Санкт-Петербурге «по-прежнему в силе на 10 и 11 октября», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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