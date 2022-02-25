Путин готов на переговоры с Украиной

Россия готова направить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Песков отметил, что российский лидер изначально говорил, что цель операции - помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это и есть неотъемлемый компонент нейтрального статуса.