Путин готов на переговоры с Украиной
Россия готова направить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Песков отметил, что российский лидер изначально говорил, что цель операции - помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это и есть неотъемлемый компонент нейтрального статуса.
Представитель Кремля добавил, что в переговорную делегацию войдут представители министерств обороны и иностранных дел, а также администрации президента.
Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что у Москвы нет планов оккупации Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Ранее сегодня политолог Глеб Павловский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал сомнение в том, что Путин пойдет на переговоры с Зеленским о нейтральном статусе Украины. По его мнению, это хорошее предложение, но несколько запоздавшее.
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