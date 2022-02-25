«Переговоры или капитуляция?» Путин ответил Зеленскому на фоне блокировки Киева
Столица Украины вступила в «фазу обороны», в Минобороны РФ пообещали не стрелять по киевлянам, предупредив, что ими прикрываются как «живым щитом».
К вечеру второго дня спецоперации на Украине российские военные заблокировали с запада Киев, а в Кремле ответили на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о переговорах.
По словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, Россия готова направить делегацию из представителей ключевых ведомств на переговоры в Минск.
ПЕРЕГОВОРЫ? СЛОЖИТЬ ОРУЖИЕ!
«Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса. В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией», - сказал Песков журналистам.
По его словам, Путин обсудил этот вопрос с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который «заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения упомянутых переговоров».
В ночь на пятницу Зеленский заявил, что готов обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины и о гарантиях безопасности. При этом он пожаловался, что европейские лидеры «боятся» отвечать на вопрос, примут ли Украину в НАТО.
«Мы остаемся в одиночестве в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Честно, не вижу таких», - признал Зеленский, днем вновь призвавший Россию к переговорам о прекращении военных действий.
Однако глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для начала переговоров украинские военные должны сложить оружие.
«К переговорам мы готовы в любой момент, как только Вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента (Путина – прим. НСН), прекратят сопротивление, сложат оружие», - сказал Лавров.
При этом он заверил, что Россия не собирается «угнетать или унизительно относиться» к украинским военным. Министр также отметил, что российская армия атакует только военные объекты, а «никаких ударов по расположению личного состава украинской армии в общежитиях и других местах, не сопряженных с ударными военными объектами, не наносится».
БЛОКИРОВКА КИЕВА И «ЖИВОЙ ЩИТ»
Тем временем Минобороны РФ заявило о блокировке Киева с Запада.
Согласно сообщению ведомства, основные силы Воздушно-десантных войск (ВДВ) России соединились с подразделениями десанта в районе поселка Гостомель, тем самым заблокировав Киев с западной стороны.
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков пообещал, что российская армия «не будет наносить никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы».
Он обратился к киевлянам, отметив, что тех хотят использовать, как «живой щит».
«Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать, как живой щит (…) Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям», - подчеркнул Конашенков.
Генерал-майор сообщил в этой связи, что украинские войска развернули установки «Град» на площади Шевченко в Киеве, чтобы атаковать оттуда район аэродрома Гостомель.
Со своей стороны, мэр Киева Виталий Кличко заявил в пятницу, что «город вступил в фазу обороны».
Он призвал жителей столицы оставаться в помещениях или укрытиях, а выходить на улицу только по окончании сигнала воздушной тревоги. Кличко рекомендовал людям запастись едой и водой, а также товарами первой необходимости.
Ранее в пятницу в Минобороны РФ сообщили об установлении контроля над Чернобыльской АЭС. Кроме того, генерал-майор Конашенков, сообщил о завершении блокировки Чернигова российскими военными.
При этом он подчеркнул, что Вооруженные силы РФ делают все, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
ПЕХОТИНЦЫ КАДЫРОВА
На фоне этих событий глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что около 70 тыс. чеченских силовиков готовы добровольно направиться на Украину.
В Грозном в пятницу состоялась проверка боеготовности личного состава силовых структур Чечни, в построении приняли участие больше 12 тысяч военных, которых показали в эфире местного телевидения.
«Мы еще раз собрались, чтобы показать, что мы поддерживаем полностью решение верховного главнокомандующего и мы не подведем, мы выполним любой приказ, мы готовы на это, мы готовились, готовы и будем готовиться всегда. (…) Около 12 тыс. (собрались в Грозном – прим. НСН), а так по списку у нас 70 тыс. человек готовы добровольно сражаться за наше государство», - подчеркнул Кадыров.
Он заверил, что добровольцы готовы ради безопасности России выехать на любую спецоперацию на любой территории, добавив, что «мы пока никого не перебрасываем».
По данным Минобороны РФ, по состоянию на утро пятницы, уничтожено 118 объектов украинской военной инфраструктуры, в том числе 11 военных аэродромов, 14 зенитных ракетных комплексов,13 пунктов управления и узлов связи, и 36 радиолокационных станций. Сбито 11 летательных аппаратов, уничтожено 18 танков и других бронемашин, 7 реактивных систем залпового огня и 5 боевых катеров. Кроме того, более 150 украинских военных сложили оружие.
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