«Переговоры или капитуляция?» Путин ответил Зеленскому на фоне блокировки Киева

ПЕРЕГОВОРЫ? СЛОЖИТЬ ОРУЖИЕ!

«Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса. В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией», - сказал Песков журналистам.

По его словам, Путин обсудил этот вопрос с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который «заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения упомянутых переговоров».

В ночь на пятницу Зеленский заявил, что готов обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины и о гарантиях безопасности. При этом он пожаловался, что европейские лидеры «боятся» отвечать на вопрос, примут ли Украину в НАТО.

«Мы остаемся в одиночестве в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Честно, не вижу таких», - признал Зеленский, днем вновь призвавший Россию к переговорам о прекращении военных действий.

Однако глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для начала переговоров украинские военные должны сложить оружие.

«К переговорам мы готовы в любой момент, как только Вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента (Путина – прим. НСН), прекратят сопротивление, сложат оружие», - сказал Лавров.

При этом он заверил, что Россия не собирается «угнетать или унизительно относиться» к украинским военным. Министр также отметил, что российская армия атакует только военные объекты, а «никаких ударов по расположению личного состава украинской армии в общежитиях и других местах, не сопряженных с ударными военными объектами, не наносится».