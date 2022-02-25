Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры.
«Хочу еще раз обратить к президенту РФ: по всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», - сказал Зеленский в видеообращении, размещенном в Telegram.
Ранее Зеленский заявил, что в Европе боятся говорить о перспективе членства его страны в НАТО и Евросоюзе. По его словам, «Украина не боится» говорить с Россией про гарантии безопасности и нейтральном статусе.
В Кремле расценивают заявление президента Украины о готовности обсуждать с Москвой нейтральный статус Украины как «скорее движение в сторону позитива». Так прокомментировал в пятницу на брифинге соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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