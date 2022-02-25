Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

Ранее Зеленский заявил, что в Европе боятся говорить о перспективе членства его страны в НАТО и Евросоюзе. По его словам, «Украина не боится» говорить с Россией про гарантии безопасности и нейтральном статусе.



В Кремле расценивают заявление президента Украины о готовности обсуждать с Москвой нейтральный статус Украины как «скорее движение в сторону позитива». Так прокомментировал в пятницу на брифинге соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



