Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры.

«Хочу еще раз обратить к президенту РФ: по всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», - сказал Зеленский в видеообращении, размещенном в Telegram.

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Ранее Зеленский заявил, что в Европе боятся говорить о перспективе членства его страны в НАТО и Евросоюзе. По его словам, «Украина не боится» говорить с Россией про гарантии безопасности и нейтральном статусе.

В Кремле расценивают заявление президента Украины о готовности обсуждать с Москвой нейтральный статус Украины как «скорее движение в сторону позитива». Так прокомментировал в пятницу на брифинге соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир Зеленский
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