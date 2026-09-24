Песков назвал воровством передачу Киеву доходов от замороженных активов РФ
Передача Евросоюзом Украине €8 млрд доходов от замороженных активов России - это воровство. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что российская сторона неоднократно давала оценку этим действиям Евросоюза, которые продолжает считать противозаконными.
«Это воровство. И мы соответствующим образом к этому относимся, здесь в нашей позиции ничего не меняется», - сказал он журналистам.
Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Евросоюз последние два года изымает прибыль от реинвестирования валютных резервов Центробанка РФ, которые были незаконно заморожены в депозитарии Euroclear, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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