Китай обновил рекорд по импорту золота, как по физическим объемам ввоза, так и денежному выражению драгметалла, передают «Известия». С января по август 2026 года КНР закупила золото на сумму $158,8 млрд. При этом китайские инвесторы и ранее стабильно наращивали золотовалютный импорт: с 2021 по 2024 год показатель удвоился. Как отметил Кашуба, тренд на наращивание резервов в твердой валюте наблюдается во всем мире, а Китай в нем лидирует, так как планомерно в течение десятилетий выстраивал для этого соответствующую инфраструктуру.

«Закончился век фиатных валют, то есть не обеспеченных золотом или иными драгоценными металлами, все ищут устойчивость в этом мире. Наигрались с биткоинами, обожглись и поняли, что это миф похуже, чем фиатные валюты. И постепенно в последние годы все приходят к пониманию, что надо идти в золото. И доля в золотовалютных резервах стран растет. Китай лидирует в этой гонке во многом еще потому, что, поняв значение золота, он последние 25 лет строил соответствующую инфраструктуру для покупки и обращения — он же не только покупает, там еще и оборот идет. Золото у них стало универсальным товаром на уровне физлиц. Оборот колоссальный, просто зашкаливающий, независимо от того, складывают ли они его "под подушку" или для этого есть каналы для оборота купли-продажи. Рынок увеличивают, все немножко зарабатывают на этом деле, у всех есть какие-то комиссии, есть оборот, есть работа для регулятора, для банков, для ювелиров и так далее», — пояснил собеседник НСН.

При этом новые рекорды импорта металла со стороны Поднебесной на курс золота влияют опосредованно, добавил глава Союза золотопромышленников. Он назвал индикаторы, которые помогут определиться, имеет ли смысл вкладываться в этот инструмент на текущий момент.