СМИ: Украина попросила Израиль стать посредником в переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, попросив того стать посредником на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Политолог назвал условия успешных переговоров Путина с Зеленским

По данным газеты, обращение Зеленского может быть вызвано «стратегическим партнерством» Израиля и России. Пока не ясно, как Беннет ответит на просьбу украинского лидера.

Израильская радиостанция РЭКА отмечает, что Зеленский рассчитывает на переговоры с Путиным в Иерусалиме.

Ранее украинская сторона согласилась на предложение российской о проведении встречи для прекращения огня, который ведется в рамках военной операции РФ на Украине. Как сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, Зеленский согласился говорить о мире, стороны консультируются о месте и времени переговоров.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПереговорыИзраильРоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры