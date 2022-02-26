СМИ: Украина попросила Израиль стать посредником в переговорах с Россией

По данным газеты, обращение Зеленского может быть вызвано «стратегическим партнерством» Израиля и России. Пока не ясно, как Беннет ответит на просьбу украинского лидера.

Израильская радиостанция РЭКА отмечает, что Зеленский рассчитывает на переговоры с Путиным в Иерусалиме.

Ранее украинская сторона согласилась на предложение российской о проведении встречи для прекращения огня, который ведется в рамках военной операции РФ на Украине. Как сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, Зеленский согласился говорить о мире, стороны консультируются о месте и времени переговоров.

