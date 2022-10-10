«Больше нет правил»: На Украине опасаются присоединения Белоруссии к СВО
Белоруссия не раз заявляла, что не вступит в конфликт России и Украины, однако власти страны подчеркивают, что не допустят «удара в спину» российской армии через свою территорию.
Украинская сторона взорвала практически все пограничные мосты и заминировала дороги на границе с Белоруссией. Об этом заявил председатель госпогранкомитета Белоруссии генерал-лейтенант Анатолий Лаппо в эфире телеканала СТВ.
«На сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, и автомобильные, и железнодорожные, приграничные дороги полностью заминированы. Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах», - сказал Лаппо.
По его словам, со стороны Украины на границу выходят уже не пограничники, а территориальная оборона. Лаппо отметил, что усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы.
«Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», - указал глава ГПК.
Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 октября заявлял, что Белоруссия принимает участие в российской военной операции на Украине, но не направляет своих военных в зону боевых действий.
«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — приводит БелТА слова белорусского президента.
Со слов Лукашенко, цель Минска заключается в том, чтобы не допустить распространения вооруженного конфликта на Белоруссию и не допустить удара по ее территории «под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии». Кроме того, указывал Лукашенко, Белоруссия принимает у себя беженцев, «которые по 400–500 человек за сутки прибывают» из Украины.
«Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет», — говорил он.
Белорусский президент также не раз заявлял, что Минск не планирует никакого нападения на Киев. В то же время Лукашенко пообещал, что Белоруссия не допустит «удара в спину» российской армии через свою территорию. В похожем ключе высказывался и глава МИДа Владимир Макей, отметив, что Минск не направлял военную технику для участия в боях, «но и не предатель», ведь у страны есть союзнические обязательства.
На этом фоне многие эксперты считают, что Белоруссия вполне подключиться к российской спецоперации на Украине. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Остальные страны ОДКБ не пойдут на этот шаг. В мире больше нет правил, поэтому они откажутся без всякой причины. Думаю, что только Белоруссия (подключится к спецоперации – ред. НСН)», - сказал политолог.
В начале октября Лукашенко заявлял, что Украина постоянно устраивает провокации на границе и стянула туда около 15 тысяч военнослужащих. Он отмечал, что украинские военные постоянно ведут «оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку» территории Белоруссии, ее войск и объектов.
«Переживают и парятся по поводу того, ах, как бы Беларусь не вступила в войну. И постоянно провокации на границе», — приводит БелТА слова Лукашенко.
Между тем 9 октября в МИД Украины заявили, что украинскому послу в Минске вручили ноту протеста из-за планов Киева нанести удар по Белоруссии. Отмечается, что вечером 8 октября в МИД Белоруссии был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена соответствующая нота. В ней белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Белоруссии. В Киеве же эти обвинения опровергли, назвав их инсинуацией, а вручение ноты — «российской провокацией».
Так, госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович 21 сентября отмечал, что ВС страны в случае перехода границы и каких-либо провокаций со стороны соседних стран готовы дать отпор. Он подчеркнул, что все системы силового блока страны работают слаженно, системно и решают задачи в сфере безопасности.
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