«Больше нет правил»: На Украине опасаются присоединения Белоруссии к СВО

«На сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, и автомобильные, и железнодорожные, приграничные дороги полностью заминированы. Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах», - сказал Лаппо.

По его словам, со стороны Украины на границу выходят уже не пограничники, а территориальная оборона. Лаппо отметил, что усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы.

«Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», - указал глава ГПК.

Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 октября заявлял, что Белоруссия принимает участие в российской военной операции на Украине, но не направляет своих военных в зону боевых действий.