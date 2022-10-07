Лукашенко: Москва и Минск выйдут на новый уровень стратегического партнерства

Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Так, белорусский президент поздравил российского лидера Владимира Путина с 70-летием. Лукашенко отметил, что очень дорожит открытыми и доверительными отношениями с президентом России, а также равноправным и плодотворным диалогом, который служит укреплению союзнических белорусско-российских связей.

«Будучи истинным лидером великой державы, вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации», - цитирует поздравление белорусского президента его пресс-служба.

Кроме того, Лукашенко пожелал Путину здоровья, «созидательных свершений на благо российского государства» и долгих лет жизни в окружении семьи и надежных друзей.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:БелоруссияРоссияАлександр Лукашенко
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