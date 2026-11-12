Там, где поднят русский флаг: Кушнер и Уиткофф прибыли на встречу с Путиным в Москву
Несмотря на заявления о том, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби приблизили мирное завершение российско-украинского конфликта, обольщаться не стоит — спецоперация может затянуться до 2029 года, полагают эксперты.
Самолет ВВС США, на борту которого находились спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер, прибыл в Москву, сообщает ТАСС.
Ожидается, что Кушнер и Уиткофф встретятся 12 ноября в первой половине дня с российским лидером Владимиром Путиным. Их визит в Москву состоится по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби 10-11 ноября, в которых участвовали представители России, США и Украины. Уиткофф и Кушнер представляли Вашингтон, делегацию от Украины возглавлял руководитель Службы внешней разведки страны Рустем Умеров, российскую делегацию — помощник президента России Владимир Мединский. Кроме того, за столом переговоров присутствовали глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян и главком сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Несмотря на заявления официальных лиц Франции, представителей европейских стран за столом переговоров не было.
Подводя итоги переговоров в Абу-Даби, Кушнер отметил в соцсети X, что существенные разногласия между Москвой и Киевом по-прежнему остаются, однако Вашингтон намерен наращивать достигнутый прогресс и добиваться более широких многосторонних переговоров.
«В тесной координации с Украиной и нашими европейскими партнерами мы согласовали предложения, которые обсудим с президентом Путиным завтра в Москве, после чего проведем консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским», — добавил он.
Вместе с тем, отметил Кушнер, на переговорах 10-11 ноября был достигнут важный гуманитарный прорыв: Россия и Украина выразили согласие на крупнейший с момента начала спецоперации обмен пленными.
БЕЗ ЕВРОПЫ НИКУДА
Говоря о визите в Москву, зять президента США также упомянул в интервью изданию Politico о планах обсудить с Путиным участие в переговорах европейцев: если соответствующее согласие со стороны российского лидера будет получено, удастся добиться гораздо более серьезного прогресса, полагает Кушнер.
«Если бы Европа смогла определить одного человека, который бы говорил от их имени, это было бы большим достижением, чем убеждать россиян включить их в переговорный процесс», — отметил он.
В свою очередь издание подчеркивает, что то, как будут связаны переговоры по европейской безопасности с мирными переговорами по Украине, является одним из ключевых вопросов.
Тем временем помощник президента России Юрий Ушаков добавил, что европейцы «работали в кулуарах» с американской и украинской сторонами на переговорах в Абу-Даби, контактов с российскими представителями у них не было, сообщает РБК. Он также отметил, что работа с европейскими странами будет обсуждаться, в частности, исходя из итогов переговоров в Абу-Даби.
ОБМЕН НЕ ИНТЕРЕСУЕТ
Впрочем, какими бы ни были договоренности, ясно одно: Россия никогда не пойдет ни на какие территориальные обмены с Украины, несмотря на то, что стороны приблизились к миру, подчеркнул Мединский в комментарии программе «Вести». По его словам, тема обменов территорий периодически вбрасывается с разных сторон, но об этом не может быть и речи.
«После вторжения Украины в Курскую область было принято решение, об этом президент наш говорил не раз, о создании зоны безопасности вдоль границы с Россией. Сейчас эта зона достаточно существенная, она расширяется и будет расширяться», — подчеркнул он.
Кроме того, Мединский добавил, что Россия будет удовлетворена переговорами лишь тогда, когда будет подписано мирное соглашение на российских условиях.
«Всегда, когда Россия проявляла твердость и уверенность в своих силах, в результате все решения были преодолены, и наступало время долгосрочного мира, покоя и развития. И у нас, и у наших соседей. Поэтому там, где поднят русский флаг, он спускаться не должен», — указал помощник президента России.
Приоритетная задача сегодня, подчеркнул глава российской переговорной делегации, заключается в создании в Европе системы комплексной безопасности, которая будет современной «Ялтой» и «Потсдамом».
СВО ЗАТЯНЕТСЯ?
Вместе с тем российские эксперты полагают, что переговоры в Абу-Даби были предсказуемыми и не приблизили окончание украинского конфликта. Такой позиции придерживаются бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и политолог-американист Константин Блохин, об этом они заявили в интервью НСН.
«Сейчас происходит то, что предсказывали, и говорили об этом не раз. О том, что состоится решение по обмену пленными, а потом Кушнер и Уиткофф поедут к Зеленскому и Путину и будут вести очередные переговоры о том, как найти компромисс. Может быть какие-то подвижки произойдут, но из того, что сказал Мединский, невозможно сделать никаких далеко идущих выводов. Он сказал то, что и до переговоров было уже оговорено, меня ничего не удивило», — сказал экс-премьер Украины», — отметил Азаров.
По мнению Блохина, во второй день встречи в Абу-Даби переговоры были слишком быстрыми.
«Переговоры завершились крайне быстро, а ключевой день был именно 11 ноября, потому что первый день переговоров был посвящен архитектуре безопасности, не конкретике, а некоему видению будущего. Скорее всего, были озвучены требования обеих сторон, к компромиссам по которым, видимо, никто не готов – ни мы, ни Украина. Тем более, что Зеленский сейчас воодушевился. К компромиссам он не готов, а Трампу после выборов будет вообще не до этого – в США сейчас начнутся скандалы, процесс импичмента. Теперь Уиткофф с Кушнером приедут в Москву и озвучат новые требования Украины, скорее всего, невыполнимые для нас. Опять-таки все сведется к тому, что нам нужно будет просто побеждать, действовать ультимативно и бескомпромиссно. Тогда Украина будет сговорчивее и Европа захочет украинский конфликт урегулировать», — добавил он.
Собеседник НСН также предположил, что спецоперация может продлиться аж до 2029 года.
«Во-первых, я не знаю экспертов, которые думали, что эти переговоры будут успешными и искренне в это верили. Может быть, какие-то мечтатели где-то есть, но уже 2026 год к концу подходит, я думаю, что это может и в 2027 году идти и далее. Сценарий мирного регулирования — это политическое харакири для Зеленского. Тогда происходит “заморозка” и выборы, которые он проигрывает и теряет доступ к армейским деньгам и финансированию Запада. Украина большая, он может и дальше, и год или два терять территории и регионы. Главное для него, чтобы был обеспечен доступ к кормушке, а для этого надо вести боевые действия. Ситуация же на фронте не меняется. Мы медленно расширяем зону влияния, но экзистенциальную угрозу для Зеленского и киевского режима не создаем, поэтому у него нет желания вести с нами переговоры. Поэтому это может еще и в 2028, и в 2029 году идти. Нужны ультимативные и бескомпромиссные победы», — заключил собеседник НСН.
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