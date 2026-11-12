«После вторжения Украины в Курскую область было принято решение, об этом президент наш говорил не раз, о создании зоны безопасности вдоль границы с Россией. Сейчас эта зона достаточно существенная, она расширяется и будет расширяться», — подчеркнул он.

Кроме того, Мединский добавил, что Россия будет удовлетворена переговорами лишь тогда, когда будет подписано мирное соглашение на российских условиях.

«Всегда, когда Россия проявляла твердость и уверенность в своих силах, в результате все решения были преодолены, и наступало время долгосрочного мира, покоя и развития. И у нас, и у наших соседей. Поэтому там, где поднят русский флаг, он спускаться не должен», — указал помощник президента России.

Приоритетная задача сегодня, подчеркнул глава российской переговорной делегации, заключается в создании в Европе системы комплексной безопасности, которая будет современной «Ялтой» и «Потсдамом».

СВО ЗАТЯНЕТСЯ?

Вместе с тем российские эксперты полагают, что переговоры в Абу-Даби были предсказуемыми и не приблизили окончание украинского конфликта. Такой позиции придерживаются бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и политолог-американист Константин Блохин, об этом они заявили в интервью НСН.

«Сейчас происходит то, что предсказывали, и говорили об этом не раз. О том, что состоится решение по обмену пленными, а потом Кушнер и Уиткофф поедут к Зеленскому и Путину и будут вести очередные переговоры о том, как найти компромисс. Может быть какие-то подвижки произойдут, но из того, что сказал Мединский, невозможно сделать никаких далеко идущих выводов. Он сказал то, что и до переговоров было уже оговорено, меня ничего не удивило», — сказал экс-премьер Украины», — отметил Азаров.

По мнению Блохина, во второй день встречи в Абу-Даби переговоры были слишком быстрыми.

«Переговоры завершились крайне быстро, а ключевой день был именно 11 ноября, потому что первый день переговоров был посвящен архитектуре безопасности, не конкретике, а некоему видению будущего. Скорее всего, были озвучены требования обеих сторон, к компромиссам по которым, видимо, никто не готов – ни мы, ни Украина. Тем более, что Зеленский сейчас воодушевился. К компромиссам он не готов, а Трампу после выборов будет вообще не до этого – в США сейчас начнутся скандалы, процесс импичмента. Теперь Уиткофф с Кушнером приедут в Москву и озвучат новые требования Украины, скорее всего, невыполнимые для нас. Опять-таки все сведется к тому, что нам нужно будет просто побеждать, действовать ультимативно и бескомпромиссно. Тогда Украина будет сговорчивее и Европа захочет украинский конфликт урегулировать», — добавил он.