Трамп призвал к переговорам для завершения конфликта на Украине
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Невада, заявил, что необходимо немедленно начать переговоры для завершения конфликта вокруг Украины.
По его словам, в противном случае конфликт может перерасти в третью мировую войну. «Мы должны [прийти] к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы придем к третьей мировой войне», — сказал бывший глава государства.
Ранее предложение бывшего президента США Дональда Трампа стать посредником на переговорах между Россией и Украиной поставило Белый дом в тупик. Он предложил возглавить переговоры Москвы и Киева ради разрешения кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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