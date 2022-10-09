Трамп призвал к переговорам для завершения конфликта на Украине

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Невада, заявил, что необходимо немедленно начать переговоры для завершения конфликта вокруг Украины.

Трамп предложил выступить посредником в переговорах РФ и Украины

По его словам, в противном случае конфликт может перерасти в третью мировую войну. «Мы должны [прийти] к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы придем к третьей мировой войне», — сказал бывший глава государства.

Ранее предложение бывшего президента США Дональда Трампа стать посредником на переговорах между Россией и Украиной поставило Белый дом в тупик. Он предложил возглавить переговоры Москвы и Киева ради разрешения кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДональд Трамп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры