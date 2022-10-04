Лукашенко признал участие Белоруссия в СВО на Украине, но без военных
Белоруссия действительно принимает участие в специальной военной операции России на Украине, однако своих военнослужащих на территорию сопредельного государства не отправляет. Это признал президент республики Александр Лукашенко в ходе выступления на совещании по вопросам военной безопасности.
Как подчеркнул белорусский лидер, речь не идёт о какой-либо «чрезвычайщине». Он вновь заявил, что в республике нет никакой необходимости объявлять мобилизацию, поскольку в Белоруссии нет войны, передает агентство Белта.
При этом Лукашенко обвинил украинскую сторону в провокационных действиях. По его словам, Киев беспокоится, что Минск может вступить в войну, но при этом сам стянул к белорусской границе до 15 тысяч войск.
Днём ранее Александр Лукашенко всё-таки объявил мобилизацию в стране. Однако, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», речь идёт об осенней уборке урожая.
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