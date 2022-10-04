Лукашенко признал участие Белоруссия в СВО на Украине, но без военных

Белоруссия действительно принимает участие в специальной военной операции России на Украине, однако своих военнослужащих на территорию сопредельного государства не отправляет. Это признал президент республики Александр Лукашенко в ходе выступления на совещании по вопросам военной безопасности.

Как подчеркнул белорусский лидер, речь не идёт о какой-либо «чрезвычайщине». Он вновь заявил, что в республике нет никакой необходимости объявлять мобилизацию, поскольку в Белоруссии нет войны, передает агентство Белта.