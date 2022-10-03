«Не горят желанием!»: Эксперты не верят в участии стран ОДКБ в спецоперации
Марат Баширов предположил в эфире НСН, что гипотетическую просьбу о помощи отвергнут все, кроме Белоруссии, а Вячеслав Сутырин указал на страх Казахстана перед санкциями.
Страны ОДКБ, за исключением Белоруссии, вряд ли подключатся к российской спецоперации на Украине, считают эксперты, опрошенные НСН.
Ранее в МИД Казахстана заявили, что вопрос участия ОДКБ в конфликте России с Украиной не стоит на повестке дня после присоединения к РФ четырех новых территорий.
«Я думаю, что только Белоруссия. Все остальные страны ОДКБ не пойдут на этот шаг. В мире больше нет правил, поэтому они откажутся без всякой причины», - сказал НСН политолог Марат Баширов.
Со своей стороны, исполнительный директор Российско-белорусского экспертного клуба Вячеслав Сутырин указал НСН на различие позиций стран ОДКБ по отношению к внешним угрозам.
«Когда речь идет о внешних вызовах, у государств ОДКБ бывают разные позиции, в том числе и по Украине. Очевидно, что Казахстан очень боится санкций, мы это видим во всех официальных заявлениях и действиях. Предпринимаются все усилия, чтобы не навлечь на себя западные санкции. Белоруссия намного более солидарна с Россией: и в публичной сфере, и усиливает оборонное взаимодействие. Поэтому здесь нужно смотреть по каждой стране отдельно и по конкретной ситуации», - разъяснил Сутырин.
При этом он напомнил, что Россия не просила о помощи в спецоперации, предположив возможность миротворческого формата с участием военных из стран ОДКБ.
«Во-первых, Россия пока не просила никого из стран ОДКБ подключаться и вводить туда войска. Второй момент – это вопрос формата участия. Одно дело – участие в специальной военной операции, другое – участие в формате миротворческой миссии. Это разные вещи. Маловероятно, что сейчас кто-то из членов ОДКБ будет гореть желанием присоединиться к спецоперации России. При этом, если в перспективе будет идти речь о миротворческих усилиях, почему нет. Но в данный момент речь об этом не идет, сейчас это сложно представить. Пока политические реалии таковы, что страны ОДКБ не стремятся к участию в спецоперации», - констатировал исполнительный директор Российско-белорусского экспертного клуба.
Сутырин также усомнился, что кто-то из членов ОДКБ выйдет из организации, если Россия попросит о помощи в спецоперации.
«Сейчас можно долго рассуждать о теоретических сценариях, но в плане выхода из ОДКБ – это маловероятно. Все государства находятся в ОДКБ не просто для проформы, а потому что они заинтересованы в участии. В том числе, чтобы иметь хорошие отношения с Россией, в том числе, чтобы иметь гарантии безопасности. При этом, например, по Армении были разные точки зрения: Казахстан очень сдержано относился, не хотел участвовать, а Россия направила своих миротворцев, и это не привело к развалу ОДКБ. Более того, именно привлечение контингента ОДКБ спасло правительство Казахстана от переворота», - заключил собеседник НСН.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал лидеров стран ОДКБ за молчание по поводу ситуации на Украине.
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