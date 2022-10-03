«Не горят желанием!»: Эксперты не верят в участии стран ОДКБ в спецоперации

Со своей стороны, исполнительный директор Российско-белорусского экспертного клуба Вячеслав Сутырин указал НСН на различие позиций стран ОДКБ по отношению к внешним угрозам.

«Когда речь идет о внешних вызовах, у государств ОДКБ бывают разные позиции, в том числе и по Украине. Очевидно, что Казахстан очень боится санкций, мы это видим во всех официальных заявлениях и действиях. Предпринимаются все усилия, чтобы не навлечь на себя западные санкции. Белоруссия намного более солидарна с Россией: и в публичной сфере, и усиливает оборонное взаимодействие. Поэтому здесь нужно смотреть по каждой стране отдельно и по конкретной ситуации», - разъяснил Сутырин.

При этом он напомнил, что Россия не просила о помощи в спецоперации, предположив возможность миротворческого формата с участием военных из стран ОДКБ.

«Во-первых, Россия пока не просила никого из стран ОДКБ подключаться и вводить туда войска. Второй момент – это вопрос формата участия. Одно дело – участие в специальной военной операции, другое – участие в формате миротворческой миссии. Это разные вещи. Маловероятно, что сейчас кто-то из членов ОДКБ будет гореть желанием присоединиться к спецоперации России. При этом, если в перспективе будет идти речь о миротворческих усилиях, почему нет. Но в данный момент речь об этом не идет, сейчас это сложно представить. Пока политические реалии таковы, что страны ОДКБ не стремятся к участию в спецоперации», - констатировал исполнительный директор Российско-белорусского экспертного клуба.

Сутырин также усомнился, что кто-то из членов ОДКБ выйдет из организации, если Россия попросит о помощи в спецоперации.