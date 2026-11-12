«Количество... автобусов, подвергшихся атакам украинских боевиков, по предварительным данным, достигло 379 единиц с начала 2026 года», - написал дипломат в Telegram-канале.

В результате таких ударов пострадали как минимум 585 человек, 81 их них погиб. В числе пострадавших не менее 37 детей, погибли четверо несовершеннолетних.

Ранее при атаке украинских сил на пассажирский автобус Петровка — Луганск погибли пять человек, еще 13 получили ранения, напоминает Ura.ru.

