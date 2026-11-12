Мирошник: ВСУ с начала года атаковали 379 пассажирских автобусов
Украинские войска атаковали более 370 пассажирских автобусов с начала года. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Количество... автобусов, подвергшихся атакам украинских боевиков, по предварительным данным, достигло 379 единиц с начала 2026 года», - написал дипломат в Telegram-канале.
В результате таких ударов пострадали как минимум 585 человек, 81 их них погиб. В числе пострадавших не менее 37 детей, погибли четверо несовершеннолетних.
Ранее при атаке украинских сил на пассажирский автобус Петровка — Луганск погибли пять человек, еще 13 получили ранения, напоминает Ura.ru.
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