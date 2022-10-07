Минобороны Белоруссии анонсировало поступление российских «Искандеров» и С-400
Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин рассказал о скором поступлении российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и зенитно-ракетных комплексов С-400 в распоряжение белорусских ВС. Об этом сообщило в официальном Telegram-канале белорусское Минобороны 7 октября.
Во время встречи с представителями СМИ, общественными деятелями и блогерами анонсировал презентацию боевых беспилотных комплексов, которая состоится уже в текущем месяце.
Ранее Минобороны России оборудовало видеозапись пусков ракет оперативно-тактических комплексов «Искандер-М». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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