Минобороны Белоруссии анонсировало поступление российских «Искандеров» и С-400

Круглосуточная горячая линия 122 открылась в Подмосковье для поддержки мобилизованных и их семей Московская карта «Тройка» заработала в транспорте Ставрополя Завершаются отделочные работы на платформе станции «Рижская» БКЛ метро Расписание некоторых пригородных поездов Рижского направления МЖД изменится с 10-ого октября На ВДНХ пройдёт вкусный форум сельских пекарей и фестиваль «Российский пряник»