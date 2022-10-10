Белоруссия: Украина взорвала большинство мостов на границе

Украина взорвала практически все пограничные мосты на границе с Белоруссией, заминированы дороги, сообщил в эфире телеканала СТВ председатель белорусского госпогранкомитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо.

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По его словам, украинская сторона ставит противотанковые мины в три ряда на дорогах. Отмечается, что с украинской стороны выходят на границу не пограничники, а территориальная оборона.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия действительно принимает участие в специальной военной операции России на Украине, однако своих военнослужащих на территорию сопредельного государства не отправляет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияУкраина
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