Белоруссия: Украина взорвала большинство мостов на границе

По его словам, украинская сторона ставит противотанковые мины в три ряда на дорогах. Отмечается, что с украинской стороны выходят на границу не пограничники, а территориальная оборона.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия действительно принимает участие в специальной военной операции России на Украине, однако своих военнослужащих на территорию сопредельного государства не отправляет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

