Лукашенко: США стремятся разрушить ЕС и убрать Россию с международной арены
США стремятся разрушить Евросоюз и убрать Россию с международной арены, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по военной безопасности.
Лукашенко напомнил, что на межгосударственном уровне «звучат циничные высказывания» в адрес Москвы со стороны западных политиков. По мнению политика, такими действиями «Америка хочет ослабить или вовсе убрать с международной арены Россию и ее союзников» и «подобраться ближе» к главному конкуренту, Китаю.
По словам белорусского президента, одновременно Вашингтон пытается усилить зависимость ЕС от США. Политик выразил уверенность, что в случае, если Европа не пойдет навстречу Соединенным Штатам, «Евросоюз Америка разрушит».
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