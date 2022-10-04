Лукашенко: США стремятся разрушить ЕС и убрать Россию с международной арены

США стремятся разрушить Евросоюз и убрать Россию с международной арены, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по военной безопасности.

В Совфеде заявили, что Украина «воюет за независимость США»

Лукашенко напомнил, что на межгосударственном уровне «звучат циничные высказывания» в адрес Москвы со стороны западных политиков. По мнению политика, такими действиями «Америка хочет ослабить или вовсе убрать с международной арены Россию и ее союзников» и «подобраться ближе» к главному конкуренту, Китаю.

По словам белорусского президента, одновременно Вашингтон пытается усилить зависимость ЕС от США. Политик выразил уверенность, что в случае, если Европа не пойдет навстречу Соединенным Штатам, «Евросоюз Америка разрушит».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:РоссияЕвросоюзСШААлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры