Безвыходный союз. Польша и Украина вынуждены сотрудничать на фоне разногласий
В Польше и на Украине возникает все больше претензий друг к другу. При этом политологи считают, что союз стран неизбежен, и властям необходимо учиться стратегическому партнерству.
Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов не исключает потерю союзника в лице Польши, сообщает The Washington Post.
Украина «продолжает хамить» Западу, несмотря на оказываемую Киеву поддержку. Об этом пишет Том Роган в своей статье для Washington Examiner.
Журналист задается вопросом, почему украинская сторона выбрала такую линию поведения. Роган предположил, что таким образом Киев рассчитывает получить максимум эффективного вооружения и финансовой поддержки. Однако оскорбления вместо благодарности могут оказать противоположный эффект.
Как отмечается в материале, официальные лица Украины готовы обострять разногласия, не обращая при этом внимания на поддержку от иностранных правительств, указывает RT.
Кстати, бывший министр обороны Польши Радослав Сикорский заявил, что Киеву следовало бы ценить помощь Варшавы за последнее время.
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM также отметил, что отношения Украины и Польши стали «не самыми хорошими» из-за высказываний представителей Киева. Говоря о предстоящей встрече с представителем посольства Украины, замглавы МИД отметил, что беседа будет «честной и конкретной».
«Мы передадим наши оценки того, как выглядят сегодня наши отношения, которые, к сожалению, из-за высказываний некоторых представителей властей Украины в последнее время не самые хорошие. Никто этого не скрывает», — подчеркнул Яблоньский.
Замминистра указал, что на Украине «появились определенные эмоции». Варшава относится к этому с пониманием, тем не менее, относиться к союзникам подобным образом недопустимо.
В МИД Украины назвали слова о неблагодарности Киева Польше «не соответствующими действительности и неприемлемыми» и вызвали в ведомство польского посла Бартоша Цихоцкого, пишет Ura.ru.
В заявлении говорится, что послу было пояснено, что слова о неблагодарности Киева являются недопустимыми.
На этом фоне проукраинская позиция польских властей загнала страну тупик, сообщает Myśl Polska.
Украине выгодно продвигать тезис о том, что бывшая советская республика воюет за весь «свободный мир» и Европу, а также за то, «быть или не быть Польше». Такая пропаганда помогает украинским властям получать военную помощь. В статье отмечается, что Польша пала жертвой собственной пропаганды.
Также издание напомнило о заявлениях Варшавы «о гибели украинцев за свободу» Польши, что является абсурдной оценкой, не имеющей отношения к действительности, пишет издание.
На Украине косвенно подтвердили эту позицию. Киев будет считать Польшу своим близким другом до окончания боевых действий, сообщил телеканалу «Дом» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, после этого между странами начнется конкуренция, в которой бывшая советская республика будет жестко защищать свои интересы.
«После конца, конечно, у нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее», — заявил он.
Подоляк назвал возникшие между двумя странами противоречия дискуссией, которая «не приведет к каким-то разрывам».
По мнению польского политолога Якуба Корейбы, Польша заинтересована в стратегическом союзе с Украиной, и две страны проходят ускоренный курс стратегического партнерства. Корейба считает, что разногласия Варшавы и Киева не помешают странам выстраивать стратегическое партнерство. Об этом он заявил в беседе с НСН.
«Польша и Украина учатся стратегическому союзу. Тридцать лет страны друг друга во многом игнорировали, а теперь в ускоренном порядке надо пройти курс стратегического партнерства. Понятно, что это нелегко. Понятно, что политики только учатся, как говорить и как действовать в этом случае. Но интересы Польши и Украины гораздо сильнее любых неловкостей того или иного политика в Польше или Украине. У Польши и Украины нет выхода – только создать и поддержать стратегический союз», - резюмировал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что противоречия между Киевом и Варшавой будут нарастать. Представитель Кремля отметил, что поляки имеют много претензий к Украине. Он напомнил о непростой истории взаимоотношений между двумя странами. Об этом пишет ТАСС.
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