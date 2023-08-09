Шойгу заявил о планах Польши оккупировать Западную Украину
Польско-украинские соединения, которые планирует создать Варшава якобы для усиления безопасности, на самом деле предназначены для оккупации Западной Украины. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу, его слова приводит агентство ТАСС.
У Польши есть планы по созданию регулярного соединения, который под предлогом обеспечения безопасности оккупирует эту территорию, отметил Шойгу.
Он также добавил, что Польша стала «главным инструментом антироссийской политики США», а ее закупки вооружения у стран Запада создают дополнительные риски для Москвы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Воробьев: в Сергиевом Посаде за медпомощью обратились 52 человека
- Следователи исключили версию с атакой беспилотника на завод в Сергиевом Посаде
- Шойгу назвал Польшу и Финляндию угрозами военной безопасности России
- Шойгу заявил о планах Польши оккупировать Западную Украину
- Увеличилось число жертв схода оползня на курорте Шови в Грузии
- Воробьев: под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться пять человек
- Число пострадавших из-за взрыва в Сергиевом Посаде возросло до 45
- В Сергиевом Посаде восстановительные работы проведут за счет властей
- Автодилер: Япония из-за санкций на машины теряет до $700 тысяч в день
- В Москве 9 августа ожидаются ливни, гроза и град
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru