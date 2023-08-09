Шойгу заявил о планах Польши оккупировать Западную Украину

Польско-украинские соединения, которые планирует создать Варшава якобы для усиления безопасности, на самом деле предназначены для оккупации Западной Украины. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу, его слова приводит агентство ТАСС.

Польша перебросит на границу с Белоруссией еще тысячу военных

У Польши есть планы по созданию регулярного соединения, который под предлогом обеспечения безопасности оккупирует эту территорию, отметил Шойгу.

Он также добавил, что Польша стала «главным инструментом антироссийской политики США», а ее закупки вооружения у стран Запада создают дополнительные риски для Москвы.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ДИМК Минобороны РФ
ТЕГИ:УкраинаПольшаСергей Шойгу

Горячие новости

Все новости

партнеры