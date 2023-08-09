Шойгу заявил о планах Польши оккупировать Западную Украину

У Польши есть планы по созданию регулярного соединения, который под предлогом обеспечения безопасности оккупирует эту территорию, отметил Шойгу.

Он также добавил, что Польша стала «главным инструментом антироссийской политики США», а ее закупки вооружения у стран Запада создают дополнительные риски для Москвы.





