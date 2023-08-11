Лукашенко заявил, что в 2024-2025 годах мир серьезно изменится
В 2024-2025 годах в мире произойдут серьезные изменения, что скажется и на отношениях с Западом. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что сегодня происходят «турбулентность» и «большие сложности», но скоро все изменится. Лукашенко подчеркнул, что страны Евросоюза являются соседями Белоруссии, поэтому отношения с ними терять нельзя и Минск готов к этому.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что США пытаются разрушить Европу, а Белоруссия попала в этот «международный замес». Он отметил, что Европа для Соединенных Штатов не враг, но сильный соперник, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru