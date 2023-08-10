Президент Польши признал неспособность ВСУ провести успешное наступление
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что запасы вооружений не позволяют украинской армии добиться преимущества на поле боя.
«Достаточно ли у Украины оружия, чтобы изменить баланс сил на поле боя и одержать верх? Скорее всего, ответ - нет», - сказал президент Польши в интервью газете The Washington Post.
Дуда допустил, что Киеву не хватает оружия для успешного наступления. Политик констатировал, что из-за этого ВСУ не могут предпринять решительных действий против российской армии, пишет газета «Известия».
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале высказал мнение, что потеря ВСУ города Купянска в Харьковской области приведет к смене власти на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru