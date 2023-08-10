«Достаточно ли у Украины оружия, чтобы изменить баланс сил на поле боя и одержать верх? Скорее всего, ответ - нет», - сказал президент Польши в интервью газете The Washington Post.

Дуда допустил, что Киеву не хватает оружия для успешного наступления. Политик констатировал, что из-за этого ВСУ не могут предпринять решительных действий против российской армии, пишет газета «Известия».

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале высказал мнение, что потеря ВСУ города Купянска в Харьковской области приведет к смене власти на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

