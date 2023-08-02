Польский политолог Корейба: Запад может продать Зеленского за три минуты

«Запад может признать Зеленского кем угодно, потому что американцы, французы, немцы – это такие же империалисты как русские. Запад может продать Зеленского за три минуты, как продали Польшу в Ялте в 1945 году. Мнение Запада здесь не показатель. Другое дело, что Польша не может себе это позволить, потому что Зеленский – это президент, который сегодня со стратегической точки зрения имеет для Польши важное значение», - отметил он.

Корейба отметил, что Польша и Украина только учатся быть партнерами, но общие интересы двух стран выше любых «неловкостей» на этом пути.

«Польша и Украина учатся стратегическому союзу. Тридцать лет страны друг друга во многом игнорировали, а теперь в ускоренном порядке надо пройти курс стратегического партнерства. Понятно, что это нелегко. Понятно, что политики только учатся, как говорить и как действовать в этом случае. Но интересы Польши и Украины гораздо сильнее любых неловкостей того или иного политика в Польше или Украине. У Польши и Украины нет выхода – только создать и поддержать стратегический союз», - резюмировал он.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский ведут переговоры об интеграции двух стран. По словам эксперта, Зеленский и Дуда обсуждают возможность создания политического союза двух стран. Интеграция в таком формате сотрет границы между Польшей и Украиной, передает «Радиоточка НСН».

